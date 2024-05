Detingut un home per vendre material de l'empresa on treballava valorat en 13.000 euros

La Policia ha detingut cinc persones durant el transcurs de la setmana per delictes contra el patrimoni, la seguretat en el tràfic jurídic, la salut pública, l'honor, la llibertat, la funció pública i la seguretat col·lectiva. Entrant en detall, dimarts a les 11.55 hores a la parròquia d'Andorra la Vella, els agents van detenir un home resident de 29 anys després de sostreure material de l'empresa on treballava i vendre'l a una altra empresa del país pel seu propi compte. El perjudici ascendeix a més de 13.000 euros. Prèviament, a les 08.30 hores a Escaldes-Engordany, un resident de 44 anys va ser detingut per falsificar documentació relacionada amb l'experiència laboral d'un treballador a qui volia contractar per tal que obtingués el permís de treball fronterer al Servei d'Immigració.



La tarda de dimecres es van arrestar dues persones més. La primera va ser al voltant de les 17.45 hores en un control de carretera, es va aturar un home resident de 24 anys en possessió de 2,3 grams de cocaïna, 0,8 grams de marihuana i una cigarreta confeccionada amb el mateix producte estupefaent. A més, també va donar positiu a la prova de tòxics salival. L'home va ser detingut pels presumptes delictes contra la salut pública i la seguretat col·lectiva.



Pels volts de la mitjanit, els agents es van desplaçar a un establiment de la vila d'Encamp, ja que hi hauria una persona molestant i increpant a la resta de clients. En procedir al seu control, aquest va reaccionar de manera desproporcionada envers la patrulla, proferint amenaces, injúries i una forta resistència. Els agents del cos van procedir a la seva detenció pels presumptes delictes contra la llibertat, l'honor i la funció pública.



Finalment, la Policia va detenir un turista de 26 anys després de donar positiu a la prova de tòxics salival i d'estar en possessió de 0,4 grams d'haixix.