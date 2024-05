Sant Julià externalitza el servei de jardineria apostant per plantacions més sostenibles

El Comú de Sant Julià de Lòria ha impulsat una nova iniciativa per transformar el concepte de plantacions cap a una línia més sostenible, gràcies a l'externalització del servei de jardineria comunal. Aquesta nova proposta permetrà “tenir una floració durant tot l'any, amb plantes que consumeixen menys aigua i més resistents als canvis climàtics”, segons ha assenyalat el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, aquest dijous. També ha destacat que el servei de jardineria comunal anterior “costava al voltant de 80.000 euros l'any” i amb l'externalització es pagarà “uns 130.000 euros anuals per tot el servei que inclourà assessorament, flors, plantació, manteniment i reg”.

En aquest sentit, aquesta nova estratègia contribuirà a reduir significativament el volum de plàstic generat en comparació amb les pràctiques i plantacions anteriors. Així doncs, es plantaran un total de 8.000 plantes de 50 espècies diferents adaptades a l'entorn i repartides per la plaça Lauredià, els fanals i els parterres del centre de la parròquia. Al mateix temps, aquesta contractació de l'empresa permetrà destinar “els recursos humans de la casa comuna a altres departaments de serveis generals”, ha comentat el cònsol. Cal destacar que el Comú també modificarà el sistema de reg d'aquestes plantacions, passant a utilitzar-se “aigua reaprofitada o aigües superficials” per evitar el desaprofitament d'aigua potable i reservar-la per al consum humà, informa l'ANA.