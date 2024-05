La Cambra reclama mesures urgents per pal·liar la manca de mà d'obra

L'enquesta monogràfica que ha fet la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis evidencia que l'augment dels costos s'ha convertit en la màxima preocupació de les empreses andorranes, seguida de l'impacte de la inflació, així com "una inquietud elevada per l'evolució de les vendes i per les dificultats per contractar treballadors". El president de la Cambra, Josep Maria Mas, ha destacat que "està sent un dels obstacles crítics per a les empreses i, per tant, és un dels desafiaments principals que cal abordar", tot afegint que calen "mesures urgents que combinin polítiques educatives, laborals i d'immigració".



Mas ha posat especial èmfasi en la necessitat de potenciar la formació dels treballadors i ha reivindicat que això ha d'anar acompanyat de "millores en la política d'immigració perquè permeti donar resposta de manera efectiva i adequada al dèficit de mà d'obra en sectors específics". En aquest sentit, l'any passat es va tancar amb una mitjana de 2.140 llocs de treball oferts al Servei d'Ocupació, "un màxim històric" que evidencia la necessitat que, a banda de capacitar el personal que ja es troba al país, les quotes permetin nodrir les empreses amb el personal que els manca. De fet, el president de la Cambra ha defensat que el dèficit de treballadors s'arrossega des de la pandèmia i que cal donar-hi resposta.

Així i tot, Mas ha detallat també que "la diversificació econòmica és necessària per al creixement sostenible de l'economia, ja que estimula la innovació, promou la competitivitat i afavoreix un entorn empresarial més robust i dinàmic". No obstant això, el president de la Cambra ha posat de manifest que és igualment important "preservar i potenciar els sectors tradicionals, com ara el comerç i el turisme, que són la base de la creació de riquesa i motors essencials de la prosperitat econòmics del nostre país". Per això, ha reivindicat que és necessari reorientar i reforçar aquests sectors clau, i això significa adoptar un enfocament proactiu per adaptar-se a les demandes canviants del mercat i les tendències emergents, impulsar la innovació i la modernització en aquests sectors, millorar la qualitat dels productes i serveis oferts, i explorar noves oportunitats de creixement per garantir la continuïtat del seu paper vital en el desenvolupament econòmic.

D’altra banda, segons es desprèn en l’enquesta de clima empresarial, durant el 2023 l’economia va continuar creixent, però a un ritme més lent que els dos anys anteriors. Mas ha valorat el «gran dinamisme de la construcció, així com també l’excel·lent comportament del turisme, el qual ha tancat un any de rècord i s’ha consolidat com un pilar bàsic del creixement de l’activitat». Pel que fa al 2024, ha posat en relleu que es viurà un «creixement moderat», ja que l’economia «avançarà però a un ritme inferior al del 2023».

D’aquesta manera, des de la Cambra han posat en relleu que el PIB real del 2023, segons Estadística, va registrar un increment de l’1,4% anual, una taxa molt inferior a la del 2022 (9,6%) i es constata que aquest «alentiment» s’ha notat amb més intensitat en el tram final de l’any arran d’una conjuntura global menys favorable per l’elevada inflació i l’impacte de l’augment dels tipus d’interès, però «també per una normalització del creixement econòmic» un cop assolits el 2022 els volums d’activitat previs a la Covid-19.



ENQUESTA MONOGRÀFICA / L'enquesta també posa en relleu que en termes globals, el 17% de les empreses afirmen que l'increment dels costos d'explotació no li està condicionant en absolut la seva viabilitat. En canvi, la directora de la Cambra, Sol Rossell, ha indicat que 8 de cada 10 empreses manifesten que aquest fet sí que perjudica la marxa dels seus negocis i el seu futur. També ha incidit en el fet que el 45,8% de les empreses enquestades asseguren que malgrat que es veuen afectades per aquestes tensions inflacionistes, no temen per la supervivència i la continuïtat del negoci. El que s'evidencia, però, és que hi ha una preocupació creixent dels empresaris, ja que el 52% del total ha patit una reducció dels seus marges a causa de l'augment dels costos; i cal assenyalar que un 8% de les empreses afirmen que tenen serioses dificultats per fer front a aquesta situació i que la supervivència del seu negoci està en risc. Segons ha assenyalat Rossell, les microempreses presenten més dificultats, el que ha fet notar també que el comerç detallista és el sector que ha patit una disminució més acusada dels marges empresarials (el 54% del total). A més, és el que presenta més problemes de liquiditat i el que concentra la proporció més elevada d'empreses que temen per la seva viabilitat.



També es posa en relleu que una de cada quatre empreses indiquen que han traslladat íntegrament l'alça dels costos operatius als clients, davant del 43,4% que ho han pogut fer només de forma parcial. Per contra, el 20,5% veuen com els costos es disparen i, en canvi, no han pogut repercutir-los en el preu final, perquè argumenten que no serien competitives. A més, segons 6 de cada 10 empreses, l'alta inflació i l'increment acumulat dels costos durant els darrers anys suposen una pèrdua de competitivitat respecte a altres països.



Pel que fa als tipus de costos, l'encariment dels subministraments i productes se situa al capdavant de les preocupacions dels empresaris, amb el 62,9% dels enquestats que l'han esmentat. En segon lloc, sobresurt l'augment dels costos laborals, que preocupa gairebé 6 de cada 10 empreses i, en tercer lloc, s'assenyala la despesa associada al lloguer del local. Per sectors d'activitat, en la construcció i en l'hoteleria preocupa de manera especial l'augment dels costos laborals, motivat en gran part per la manca de personal qualificat i el fort desajustament entre l'oferta i la demanda laboral que es dona en aquests àmbits, segons la Cambra. En concret, 7 de cada 10 empreses d'aquests sectors consideren que les despeses dels empleats són un dels principals desafiaments que tenen en l'actualitat.



Quant al preu del lloguer del local, la inquietud més elevada s'observa en el comerç minorista, en què 5 de cada 10 empreses consideren aquesta despesa fixa com un problema important que condiciona la marxa del seu negoci. Aquest percentatge se situa prop del 40% en el cas de la indústria i la construcció, i baixa fins al 23% en el cas del sector hoteler. Durant l'any 2023, en la majoria d'empreses el preu del lloguer s'ha estabilitzat o bé ha crescut a un ritme igual o inferior a l'IPC. No obstant això, destaca que el 12,4% dels negocis han registrat pujades de preus que superen l'augment de la inflació. Per sectors d'activitat, és en la construcció on s'aprecien més casos en què el cost del lloguer ha augmentat més que la inflació (23,3% del total), seguit del comerç al detall (el 12,3%), informa l'ANA.