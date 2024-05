Andorra la Vella celebra que el Govern se sumi a la xarxa de suport de la gent gran de la parròquia

El Comú d’Andorra la Vella celebra que el Govern se sumi a la xarxa de suport de la gent gran que la corporació està duent a terme amb l’objectiu de disposar d’un registre de totes les persones majors de 65 anys que resideixen a la parròquia, tot amb l'objectiu de conèixer les seves necessitats reals i de detectar i prevenir possibles situacions de risc i d’aïllament no volgut d’una manera propera.



En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, informava que s’està treballant per signar un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per impulsar un projecte de xarxa de suport de barri per a les persones grans. Des del Comú es recorda que no només s’ha reprès, sinó que s’han incrementat els esforços, econòmics i de personal, per disposar del registre de persones majors de 65 anys a la parròquia abans de final d’any.



D’aquesta manera, i en col·laboració amb el ministeri d’Afers Socials i Funció Pública i el departament d’Estadística del Govern, ja s’han dut a terme diverses entrevistes i enquestes amb una part del col·lectiu censat a Andorra la Vella. S’espera que la unió d’esforços entre administracions permeti agilitzar el projecte amb l’objectiu de vetllar pel benestar de la gent gran.