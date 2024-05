Juli Barrero presenta ‘Sòlid’, el nou disc amb el qual pretén consolidar-se

El músic i cantautor Juli Barrero torna amb ‘Sòlid’, el nou disc amb el qual el seu grup pretén consolidar-se i créixer com a grup musical al país, però amb especial incidència al panorama fora de les fronteres. «El que pretenem és fer un pas endavant a tots els nivells i dins l’equip ja hi ha dues persones treballant amb la comunicació i en la venda de concerts», ha mencionat avui en la presentació del projecte. Així doncs, tot i que a poc a poc inicien passes internacionals, la voluntat és poder arribar encara més alt amb les 10 cançons inèdites que contempla el disc, les quals es presentaran per primer cop el pròxim 14 de juny a l’escenari de la plaça del Poble del Jambo Street Music 2024. «Serà el disc més venut, o almenys un dels 2.000 més venuts, de la història d’Andorra», ha declarat.

A ‘Sòlid’, el cantautor nacional ha pogut incorporar tocs de folk, blues i soul en els temes, sent fidel al seu so rocker característic. Encara que el LP hauria d’haver sortit a finals de l’any passat, veurà la llum aquest divendres. Els motius d’aquest ajornament de dates han estat molt clars, com la voluntat de fer un disc amb calma i que «cadascuna de les cançons estigués exactament com la volíem tenir» o els temps de la producció dels vinils, els quals triguen de quatre a sis mesos. Cal destacar la col·laboració de Govern, amb gairebé un 50% del cost total en el disc i els tres videoclips que sortiran pròximament.

«L’hem treballat amb molt d’amor i hem pogut fer un pas endavant en les textures i aportar-li consistència i solidesa, valgui la redundància», ha assenyalat, afegint que el tema principal gira entorn de les relacions interpersonals, com les persones amb el sistema i l’entorn. «És un disc humanista que posa a la persona al centre de cadascuna de les cançons». En relació amb els videoclips, Barrero ha avançat que en unes setmanes es podrà veure el primer d’ells i que els altres dos planejats, s’aniran publicant durant l’any. Pel que fa als directes, es podrà trobar tant en format complet com en acústic: «Estrenar al Jambo és un luxe perquè ens el sentim nostre», ha indicat, afegint que es tracta d’un festival que és l’exemple a seguir per fer les coses bé i al qual li va desitjar una llarga vida.

«Els músics volem fer directes» / Durant el passat mes d’abril, el ministeri de Cultura va posar a disposició dels artistes consolidats del país un ajut per a la seva internacionalització amb requisits com tenir dos treballs discogràfics de llarga durada i haver realitzat 30 concerts fora d’Andorra en els darrers tres anys. Una subvenció a la qual Barrero finalment no va aplicar per haver fet només 20 directes internacionals. «Jo vull fer 70 concerts, no 30, però no per assolir uns números, sinó perquè vull omplir la meva nevera i la de la meva banda, i pagar la casa de tots ells». Tanmateix, Barrero ha conclòs assenyalant que «la majoria de les persones que ens dediquem a la música volem fer presentacions en directe», informa l’ANA.