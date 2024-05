Un desplaçament de cavalls provoca retencions a la Massana

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

El departament de Trànsit ha informat de petites retencions a l'alçada d'Erts, a la carretera de la Massana, entorn les 16.00 hores a causa del trasllat de cavalls efectuats des de la parròquia a Pal. Així i tot, el servei de Circulació s'ha encarregat de tota l'operació, la qual no ha tingut cap afectació greu més enllà del trànsit esmentat, el qual s'ha pogut reconduir una hora després, aproximadament.

Per El Periòdic

