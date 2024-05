Andbank rep el segell Llum Verda emès per FEDA

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

Per la seva banda, des de FEDA van explicar que el segell Llum Verda és una proposta perquè les empreses puguin mostrar la seva implicació amb la sostenibilitat. En aquest sentit, van indicar que l’Oficina de l’energia i el canvi climàtic garanteix que cada kWh certificat ha estat produït amb una font renovable i té l’objectiu d’incentivar la producció. El distintiu té una validesa de 12 mesos, els quals comencen a comptar des del moment del lliurament. .

La directora adjunta de negoci d’Andbank, Marta Bravo, va comentar que «hem estat treballant per a l’obtenció d’aquest segell, i ara hem d’enfocar-nos a assolir altres objectius, alineats sempre amb un model de banca compromesa amb les bones pràctiques de sostenibilitat global».

Andbank s’ha sumat al segell Llum Verda emès per FEDA. Aquest segell identifica les empreses que han certificat l’origen renovable de l’energia elèctrica que consumeix i que l’ús de l’energia que utilitza és 100% renovable. En aquest sentit, l’empresa confirma el compromís amb l’ús de les energies menys contaminants, la reducció de la petjada ambiental i dels gasos contaminants, i un estalvi important de les emissions de CO2 a l’any. Aquesta iniciativa mostra la trajectòria de l’entitat enfocant el seu compromís en la reducció de la petjada de carboni, l’eficiència respecte als consums i els residus i en la lluita contra el canvi climàtic, segons reivindiquen a través d’un comunicat.

Per El Periòdic

