L'Espai Caldes acull dissabte una jornada de debat al voltant de la comunicació en l'era digital

L'Espai Caldes d'Escaldes-Engordany acull aquest dissabte la jornada 'La comunicació en l'era digital a debat', un simposi que vol reflexionar sobre el pes cada vegada més essencial que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació en el món contemporani i en la qual s'analitzaran els efectes que tenen dins la societat hiperconnectada. La jornada comptarà amb ponents de reconeguda trajectòria pels seus treballs de recerca internacional en el camp de la comunicació digital (cultural, social, política i educativa), però també hi haurà la presència d'un professor de la Universitat d'Andorra (UdA) i del director d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I).



Per començar, el doctor en Sociologia i professor de la Universitat Ramon Llull, Jordi Busquets, analitzarà les conseqüències de la mutació cultural i com les TIC van fer possible la comunicació i la relació a distància durant el confinament. Durant la seva ponència, també exposarà els riscos que comporta l'addició a la tecnologia per part de la joventut i els problemes d'exclusió social associat a l'ús de la tecnologia per part de les persones grans.



Tot seguit, la doctora cum laude en Creativitat aplicada i professora de Ciències de la Informació a la Universitat Complutense de Madrid, Raquel Caerols, presentarà la xerrada 'Artivisme i acció social des de les arts a l'era digital: una mirada crítica de l'impacte del digital en la nostra contemporaneïtat', en la qual s'abordaran els grans reptes de les societats contemporànies en relació amb l'impacte digital tant a escala sociocultural, política i econòmica.



La jornada també comptarà amb la presència del professor de l'UdA, Carles Porté, qui presentarà una ponència que girarà al voltant de com l'educació continua tenint un paper central perquè les noves generacions juguin un rol actiu, responsable i adaptat al context volàtil que ens envolta, en una societat digitalitzada, globalitzada, tecnològica, informacional i canviant. Aquestes ponències se celebraran entre les 10.00 i les 12.50 hores abans de fer la pausa per dinar.



En la represa, tornarà a intervenir Jordi Busquets per parlar sobre la bretxa digital generacional relativa a la distància que hi ha entre joves i grans en l'ús i domini de la tecnologia. Posteriorment, Raquel Caerols oferirà una nova conferència sobre l'alfabetització mediàtica en el context digital, en la qual s'abordaran les qüestions principals que tracta i recull l'alfabetització mediàtica, tot el que encara queda per fer i les oportunitats que ofereix.



Finalment, el director de l'àrea de sociologia d'Andorra Recerca i Innovació, Joan Micó, presentarà la darrera recerca sobre els hàbits de la joventut a Andorra encarregat per Unicef Andorra amb la direcció científica de la Universitat de Santiago de Compostel·la i amb la col·laboració del grup de sociologia de l'AR+I.



La trobada s'emmarca dins l'exposició 'Des-Connectats' d'Àngel Calvente a l'Espai Caldes, en la qual l'artista ha expressat la seva visió sobre el canvi d'hàbits que l'era digital ha provocat en la comunicació, tot mostrant una evidència una mica inquietant davant la passivitat de la societat contemporània sobre uns canvis que afecten directament la humanitat.