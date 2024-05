Cardelús tanca els primers entrenaments a Catalunya amb un balanç agredolç

Avui s'ha encetat el Gran Premi de Catalunya amb els primers entrenaments de les tres categories. Per part de Xavi Cardelús, pilot de Moto2, aquesta primera jornada ha acabat amb un balanç un pèl agredolç per una caiguda que, tot i això, no li ha impedit mostrar una progressió i continuar-se aproximant als pilots més ràpids del Campionat del Món de la seva categoria.

El millor temps aconseguit al llarg del dia d'avui per a l'andorrà ha estat un 1'44.277, fet a la primera volta llençada del segon entrenament de la jornada i mostrant una clara progressió ja que, aquest registre, l'ha deixat a només 1,4 segons del primer classificat de la categoria. Uns minuts després, a falta de mitja hora pel final de l'entrenament, ha tingut una caiguda al revolt cinc que no li ha causat problemes greus, però sí que li ha impedit continuar progressant. Malgrat la caiguda, cal destacar que s'ha mantingut al top15 fins als últims 10 minuts.

"La bona notícia d'avui és que ja estic a menys d'un segon i mig dels pilots més ràpids de la categoria, i la dolenta és que encara podria estar més a prop si no hagués tingut la caiguda", ha valorat Cardelús, positiu de cara a la jornada de demà. "Tocarà seguir progressant de la mateixa manera", ha sentenciat.

Les dues sessions de demà es disputaran a les 09.25 i les 13.45 hores, i la segona definirà les posicions de la graella de sortida de la cursa de diumenge que està programada a 21 voltes i començarà a les 12.15 hores.