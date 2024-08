L’e-bike i els relleus per equips coronaran demà els primers campions

Com s'ha esmentat aquest matí, els Campionats del Món UCI de BTT ja han donat el tret de sortida i avui ho han fet amb els entrenaments oficials. Per una banda, els 'riders' júniors han pogut fer les primeres baixades a la pista de Descens, des del pic del Cubil fins a Fontanals, abans d’afrontar demà les sessions classificatòries (11.00 hores) per buscar un lloc per a les finals del dijous. Per l’altra, a l’àrea de la Caubella s’han concentrat els ciclistes de muntanya de les diferents disciplines per als entrenaments de Cross-Country Olímpic i Cross-Country e-bike. Precisament aquesta darrera disciplina, la qual s’estrena en competició aquest any a Pal Arinsal, protagonitzarà la primera coronació d’uns campions del món en aquests Mundials. La final femenina està prevista per a les 13.30 hores, mentre que la masculina serà a les 15.00 hores.

L’altra disciplina que es disputarà per primera vegada enguany a Pal Arinsal amb motiu dels Mundials, la prova de relleus per equips, tancarà la jornada (17.00 hores) de competició de demà. En aquesta, sis integrants de cada país – dos corredors júniors, dos sub23 i dos Èlit (un femení i masculí per categoria) – hauran de completar una volta cadascú al recorregut de quatre quilòmetres que s’ha dissenyat, el qual és el mateix que s’utilitzarà per a les curses de Cross-Country Olímpic. Un cop completades les seves respectives voltes, els corredors hauran de passar el relleu als seus respectius companys d’equip tocant-li el braç, el mallot o qualsevol part del cos, fins que hagin completat un total de sis voltes.

Després de les tres finals de demà, l’acció continuarà dijous amb les finals de Descens Júnior (a partir de les 11.45 hores), així com les classificatòries del Descens Èlit (a partir de les 15.45 hores). Els plats forts d’aquesta cita seran a partir del divendres, amb les finals sub23 (16.00 hores) i Èlit (17.30 hores) del Cross-Country Short Track, així com les finals en categoria Júnior del Cross-Country Olímpic (10.00 hores).

L’espectacle del dissabte es concentrarà a Fontanals amb les finals del descens en categoria Èlit (a partir de les 12.30 hores), mentre que diumenge es conclouran els Campionats del Món UCI de BTT amb les finals sub23 (09.00 hores) i Èlit (12.30 hores) de Cross-Country Olímpic. Un cop finalitzades totes les curses, tindrà lloc la cerimònia de clausura, en la qual es passarà el relleu a la següent seu dels Mundials, Valais (Suïssa).