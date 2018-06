Espanya retorna en blanc la comissió rogatòria a Villarejo

Espanya ha retornat la comissió rogatòria de l’expolicia José Manuel Villarejo a Andorra sense declaració. Així ho van afirmar fonts coneixedores del cas, que esperen ara la reacció del batlle Santolària, que també es podria desplaçar per prendre declaració al testimoni del cas relacionat amb les amenaces que Higini Cierco va denunciar en seu judicial per part de la policia espanyola amb l’objectiu de rebre informació sobre la família Pujol. L’excomissari espanyol és considerat un «testimoni clau» per diverses de les parts del cas, ja que entenen que té informació que podria demostrar les presumptes maniobres de la policia patriòtica per aconseguir les dades de BPA dels polítics catalans.



Villarejo es troba actualment ingressat a la pressó d’Estremera, a Madrid, i segons les fonts consultades va presentar un certificat mèdic que justificava que no es podia desplaçar per declarar. Per motius que no s’han pogut aclarir, l’ecomissari tampoc va declarar des de la presó per videoconferència, com si que s’ha fet en altres casos.



Les fonts van informar que arribats a aquest punt, el batlle Santolària haurà de decidir si torna a enviar la comissió rogatòria o si decideix desplaçar-se fins a Madrid per prendre declaració directament a Villarejo. A part, les parts també estan a l’espera del retorn de Mèxic, on s’ha demanat una comissió rogatòria per obtenir la declaració de Bonifacio Díaz, en el moment dels fets agregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya a Andor­ra, qui, segons la denúncia de Cierco, hauria participat en el xantatge per aconseguir les dades bancàries.

Dos casos

La denúncia d’Higini Cierco davant la batlle Canòlic Mingorance va provocar que s’obrís una causa paral·lela al cas BPA per estudiar les presumptes amenaces rebudes per part de dirigents policials espanyols als directius de l’entitat bancària. Actualment hi ha una querella de la família Pujol a Andorra per revelació de secrets a l’entendre que els directius de BPA van facilitar informació confidencial, i una altra dels Cierco per les presumptes amenaces.