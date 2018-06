Queixes dels importadors pel silenci sobre l’acord d’associació

Els transportistes, els transitaris de duana i els importadors i exportadors de mercaderies lamenten el silenci del Govern, que no els informa de l’evolució de les negociacions pel capítol de mercaderies dins de l’acord d’associació amb la Unió Europa (UE) i que es podria tancar avui mateix, coincidint amb la visita del cap negociador de la UE, Thomas Mayr-Harting, acompanyat del cap negociador adjunt, Claude Maerten. Estaran acompanyats, a més de representants de l’OLAF, l’oficina antifrau de la Comissió Europea.



Les crítiques pel silenci van arribar aquesta vegada des de les associacions que representen el sector, ja que fa pràcticament un any i mig de la darrera reunió amb el Govern i des de llavors ningú no els ha contactat, ni tal sols després que aquest gener li fessin arribar un informe, elaborat per un expert, sobre les prioritats del sector a salvaguardar. De fet, es van assabentar per la premsa de la visita de la delegació negociadora al Principat per acabar de tancar els serrells d’un acord del qual no tenen «ni idea» de quin és el seu contingut, segons informa l’ANA.

«Bones notícies»

El cap de Govern, Toni Martí, va tornar a repetir ahir que avui s’esperen «bones notícies», una insinuació que ha repetit durant tota la setmana en referència al tancament beneficiós del capítol de mercaderies per a Andorra, que definitivament inclouria una transitorietat de 30 anys per al tabac i que s’hauria de fer públic avui «en una roda de premsa del cap de negociació de la UE i la nostra ministra, Maria Ubach», va detallar Martí.



Serà aleshores quan «s’hagi aconseguit una transitòria que ningú esperava i no és mèrit només del Govern, sinó de tots els sectors. Es tracta d’una modernització de l’acord de 1990 i aquesta actualització farà que duri molts anys», va comentar.



El cap de Govern va fer aquestes declaracions en el context de la benedicció del bestiar de Setúria i va aprofitar per recordar la importància del sector primari per al país perquè «està en la seva essència i en el que ha estat durant segles». Per aquest motiu, segons Martí, «la negociació amb la UE sempre ha volgut implicar aquest sector, no només els fabricants sinó també els membres de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra».



Toni Martí va explicar que la seva presència a la benedicció també tenia la intenció de «simbolitzar que si finalment reeixim un bon acord d’associació, també serà perquè un país com el nostre es mereix preservar el sector primari».

Reconversions

«Cal dir les coses com són i el sector primari patirà reconversions, les explotacions agrícoles es mantenen gràcies al tabac i això és una cosa que hem explicat a la UE i per aquests i altres motius han vist amb bons ulls la transitòria llarga», va admetre Martí alhora que assenyalar que estaven en el seu dret de defensar aquestes particularitats perquè «era raonable i ho vam discutir».

Al marge del tabac

L’acord d’associació amb la Unió Europea portarà altres avantatges per al sector primari, més enllà de la reconversió de les explotacions de tabac, segons Martí, com ara «els certificats ecològics». A més, Martí va considerar «evident» que les activitats agropecuàries d’alta muntanya haurà de tenir més subvencions amb la desaparició de les plantacions de tabac i es va mostrar optimista amb el sector, tenint en compte el creixement de moviments com el de «quilòmetre zero», és a dir, el consum de productes de proximitat a causa «d’un canvi d’hàbits dels consumidors».