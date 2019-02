Mossos manté la investigació de l’agressió sexual a la Seu

Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació policial per la presumpta agressió sexual a una jove de 19 anys en una discoteca de la Seu d’Urgell la passada Nit de Nadal per part de sis joves, cinc dels quals de nacionalitat andorrana o residents. «Hi ha indicis clars de l’agressió i el nostre objectiu és esclarir els fets i detenir a tots els implicats», van assegurar ahir fonts de la policia catalana, que van confirmar que la geolocalització del mòbil del segon arrestat pels fets, un andorrà de 21 anys , el situa al Principat la nit de l’agressió.

Per Alba Casanovas

