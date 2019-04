La UE Engordany es classifica per a la final (0-0)

Mateu Bracque Organitzador de Fridays for Future a Andorra

Cal ajustar la convivència des del positivisme i no el simplisme

En aquesta part, el partit va seguir el mateix tarannà i de fet, quan faltaven cinc minuts pel final, Sebas Gómez quasi empata i quan ja s’havia esgotat el temps, Txus Rubio la va enviar el pal. Era un estira-i-arronsa però finalment tot es va haver de decidir als penals de manera que l’Engordany els va anotar tots mentre que un prodigiós Jesús Coca va saber endevinar la trajectòria del xut de Gerard Codoy després de quatre rondes. Després va ser Oumar Camar qui no va perdonar i José Antonio Gomes no va poder aturar el xut definitiu.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació