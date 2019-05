Gea ingressa a la presó i Santos queda en llibertat amb càrrecs

La batlle Stéphanie Garcia va enviar ahir a la presó al secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomàs Gea, acusat d’un delicte d’administració deslleial, un d’apropiació indeguda i un altre de frau a la CASS. Així mateix, el president de l’entitat, Víctor Santos, va quedar en llibertat amb càrrecs i sense mesures cautelars.

Els dos dirigents de la federació van ser detinguts dimarts en el marc de l’operació Cautxú per la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen i ahir van passar a disposició judicial després d’haver passat 48 hores detinguts a la seu de la Policia.

D’aquesta manera, Santos i Gea, amb el secret de sumari ja aixecat, van passar tota la jornada declarant, després d’haver arribat a la Batllia vora les nou del matí per declarar juntament amb els seus advocats, Miquel Bellera i Jesús Jiménez, respectivament. En aquest sentit, Santos sí que ho va fer mentre que Gea s’hauria acollit al seu dret de no fer-ho.

Ingrés a presó

Finalment, la batlle va prendre la decisió després de considerar que la implicació de Gea era major en el cas. Quan faltaven cinc minuts per a les set de la tarda, una patrulla policial va sortir cap a la Comella a gran velocitat i amb les llums del cotxe enceses, amb Gea estirat a la part del darrere del vehicle i tapat amb una manta per evitar les imatges de la premsa. Poc abans, Santos havia sortit discretament de l’edifici, juntament amb el seu advocat.

En aquest context, la Policia va realitzar dimarts diferents entrades, registres i perquisicions en domicilis i seus socials d’empreses, entre elles, la de la Federació Andorrana de Futbol, situada al carrer Batlle Tomàs d’Escaldes-Engordany, que va estar custodiada durant dos dies pels agents de la Policia.

Durant la jornada de dimecres, tant Santos com Gea es van acollir al seu dret de no declarar davant la Policia perquè el cas encara estava sota secret de sumari i, per tant, encara no es coneixien els càrrecs dels quals se’ls acusava. Per un altre costat, diverses persones de la federació van ser citades a declarar dimecres, entre elles el director tècnic de l’entitat, David Rodrigo.

Cal recordar que el focus de la investigació està en la construcció dels camps de futbol de la Borda Mateu, d’aquí el nom de l’operació, Cautxú.

D’una altra banda, la directiva de la federació es va reunir dimecres amb tots els treballadors per transmetre’ls tranquil·litat i ahir van tornar a la feina després de dos dies sense poder accedir als llocs de treball. En aquesta reunió es va recordar que la Federació passa importants auditories per part de la UEFA i la FIFA i, per tant, no s’havien de preocupar.

Tots aquests fets han causat un gran terratrèmol al món del futbol i els clubs han mostrat la seva preocupació pels fets i per la mala imatge que això suposa per al futbol nacional. A més a més, el Govern també va manifestar dimecres la seva preocupació pels fets i va reclamar que tot això no afecti ni a l’activitat ni a la feina de la FAF.