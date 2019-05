El Periòdic ofereix els sondejos de les municipals de Barcelona

El 26 de maig hi ha eleccions municipals, autonòmiques i europees a Espanya. Com en altres comicis, el PERIÒDIC oferirà a la seva web (www.elperiodic.ad) sondejos de les eleccions. En aquesta ocasió serà de les municipals a Barcelona. Avui, a partir de les 13.00 hores, es presentaran els primers.

Aquest pròxim diumenge els espanyols estan cridats a les urnes per escollir els seus representants a tots els ajuntaments, els parlaments de 12 comunitats autònomes (Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i la Rioja), a més dels representants al Parlament Europeu.

El PERIÒDIC, com en anteriors eleccions, mostrarà durant la setmana dels comicis les enquestes sobre la intenció de vot, uns sondejos que no es poden fer públics a Espanya com regula la normativa electoral, però sí que poden mostrar-se fora del territori espanyol, on no existeix cap legislació que ho prohibeixi i que permet al votant comptar amb tota la informació. Durant cinc dies, des d’avui fins diumenge, es podrà veure l’evolució en la intenció de vot dels ciutadans de Barcelona. A la capital catalana les candidatures principals a les eleccions són: Ada Colau (BComú), Ernest Maragall (ERC), Joaquim Forn (JxCat), Jaume Collboni (PSC), Anna Saliente (CUP), Josep Bou (PP), Jordi Graupera (BCapital) i Manuel Valls (BCN Canvi-Cs).