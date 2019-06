Tres detinguts després d’un incident a la via pública

La Policia va detenir dijous a la nit tres persones que estaven implicades en un incident que es va produir a la via pública a la parròquia d’Escaldes-Engordany, molt a prop d’un pub que hi ha a l’avinguda Consell de la Terra. Els detinguts són tres homes residents de 18, 25 i 56 anys.



Segons van informar fonts del cos d’ordre, després de rebre l’avís de l’incident, una patrulla es va desplaçar fins al lloc dels fets i en intentar actuar, els tres homes es van enfrontar amb els agents. Les fonts consultades van explicar que es tractava d’un incident entre els implicats, però no d’una baralla.



És per aquest motiu que finalment se’ls va detenir com a presumptes autors dels delictes contra l’honor i la llibertat a més d’un delicte contra la funció pública per la reacció agressiva que van mantenir contra els agents de l’ordre que van intervenir.