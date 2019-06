Les andorranes són cinquenes d’Europa

La selecció andorrana femenina de rugbi ha disputat aquest cap de setmana el Campionat d’Europa Femení a Zagreb (Croàcia). Les andorranes van fer una molt bona competició on van assolir una cinquena posició després de perdre només un dels sis partits disputats en dos dies.

En aquest sentit, el seleccionador Marc Abelló va destacar que «és la millor posició que ha assolit mai el rugbi femení andorrà». «És el que buscàvem l’any passat, quan ens vam quedar a les portes de la part alta pel gol average», afegia. En aquesta ocasió, les andorranes van fer un excel·lent primer dia de competició després d’imposar-se a Bulgària per 0-41, per 5-17 contra Croàcia i per 29-5 en el partit amb Bulgària. Amb les tres victòries, les andorranes se n’anaven a dormir primeres de grup i amb opcions de ser campiones.

Ahir es van enfrontar a tres duels més i només van perdre en el primer contra Àustria per 0-5. Ja no podien ser campiones. Pel que fa als matxs contra Malta i Croàcia, van vèncer per 0-17 i 0-21 respectivament.

En aquest sentit, el seleccionador va exposar que «estem molt satisfets dels resultats però ens hem quedat amb l’espineta clavada. Hem perdut el primer partit d’avui [ahir] per una marca. Una errada amb una imprecisió ha fet que no marquéssim un assaig. Per sort ho hem oblidat de pressa i hem disputat els dos partits que ens quedaven amb actitud».

Més enllà dels resultats, Abelló va afirmar que «destaco l’actitud lloable que han tingut les noies durant aquests sis partits disputats en només dos dies. Hem estat aplicant el que havíem entrenat i les coses han anat bé». «A més cal recordar que nosaltres som una selecció que parteix de 20 jugadores mentre que els altres països tenen centenars de llicenciades», remarcava.