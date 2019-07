Terceravia es prepara per definir candidatura a cinc parròquies

Terceravia es troba immers en el procés de definir a quines parròquies presentarà candidatura per a les properes eleccions comunals. De moment estan «en la línia de concórrer els comicis» a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Ordino i Encamp, és a dir, allà «on s’han format comités parroquials», tal com va explicar el president de terceravia, Josep Pintat.

«El que s’està fent és tenir trobades amb tots els comitès parroquials per parlar amb la gent i valorar les seves propostes programàtiques» va exposar Pintat. En aquest sentit, el líder de terceravia va detallar que els comitès parroquials d’Ordino i Escaldes-Engordany «ja estan formats», mentre que el d’Andorra la Vella «està a punt de tancar-se» i el d’Encamp «hi haurà una reunió d’aquí a dues setmanes per tractar precisament això». «En aquestes dates costa de trobar gent, per tant, es veurà més a la tardor» va afegir.

Pel que respecte a Sant Julià de Lòria, on «ja hi ha un partit que està més estructurat i que ja té trajectòria política», també estan en dinàmica «de confeccionar programa» però ja han començat els primers moviments per buscar un candidat que permeti recuperar a UL el comú que va perdre al 2015. D’aquesta manera, segons fonts consultades, el conseller general lauredià Josep Majoral té sobre la taula la proposta d’encapçalar la llista, tot i que ell encara no hauria pres cap decisió en ferm. De fet, Majoral ja sap el que és liderar una llista d’UL perquè tant a les eleccions generals del 2015 com a les del passat abril va aconseguir la victòria amb claredat respecte als seus adversaris polítics.

Preguntat per aquesta possibilitat, Pintat tampoc es va voler mullar respecte a aquesta qüestió «fins que no hagi passat l’estiu». «Jo puc tenir el meu candidat preferit però això es discutirà a nivell de les assemblees i en el moment quan toqui. I totes les persones veurem on se situen» va afegir el president de terceravia. En relació amb la irrupció de la plataforma Desperta Laurèdia, que ja ha anunciat que es presentarà a les comunals del desembre, Pintat va valorar que «com més candidatures hi hagi, més s’enriqueix l’oferta democràtica».

Prudents amb la proposició del PS

Quant a la proposició de llei presentada pel PS aquesta setmana, que preveu que el Fons de Reserva de Jubilació inverteixi en habitatge, Pintat es va mostrar prudent i va emplaçar-se a analitzar-la. Amb tot, va insistir que falta «un diagnòstic clar» sobre la problemàtica de l’habitatge «que hauria de realitzar la Taula de l’Habitatge» i va opinar que mentre això no es faci «tota la resta pot ser una mica fora de context».