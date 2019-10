Calvet garanteix que el túnel de Tresponts estarà al 2020

El conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, garanteix que el túnel de Tresponts a la C-14 estarà enllestit a finals del 2020. En ser preguntat sobre la seva construcció en la sessió de control al Govern d’ahir, Calvet va explicar que les obres estan avançant «amb normalitat» i que estaran acabades «quan toca», és a dir, cap a finals de l’any vinent.

El conseller va recordar que, després d’un conflicte entre les dues empreses que hi treballaven, s’ha rescindit el contracte d’una d’elles però ja s’ha trobat una nova empresa per fer les voladures a la galeria auxiliar. «Els treballs no s’han aturat ni un sol dia», va insistir el conseller, que va criticar les «intoxicacions mediàtiques i socials» que considera que s’han difós en relació amb aquesta qüestió. Calvet va aprofitar per reivindicar que l’obertura del túnel significarà «més confort i més seguretat en aquesta via», atès que s’evitarà el pas pel congost de Tresponts.

Pregunta d’ERC

D’aquesta manera, Calvet va donar resposta a una pregunta que havia formulat el diputat d’ERC Francesc Viaplana, en la qual li demanava si «creu que les obres estaran acabades a finals del 2020», tenint en compte «que el contracte preveu penalitzacions a les empreses responsables en cas que hi hagi retard en l’execució de l’obra».

El parlamentari urgellenc volia «posar de manifest les dificultats de comunicació viària al territori pirinenc», entre les quals també va incloure «l’injustificable estat de la carretera N-260 –Eix Pirinenc–», que en aquest cas depèn del Ministeri de Foment del govern espanyol. Per això, Viaplana va recordar «la importància de la construcció d’aquest túnel per tal de garantir la seguretat dels vehicles que circulen pel congost urgellenc». Al respecte, el també vicealcalde de la Seu va mostrar la seva «preocupació per la situació de desenvolupament de la infraestructura».