La vall d’Incles guanya un 4% de visitants durant el període estival

la vall d’Incles està plenament consolidada com un pol d’atracció turística a la parròquia de Canillo. Les xifres de visitants que hi passen, agafant com a referència aquells que utilitzen el vehicle elèctric que porta fins al fons de la vall, segueixen creixent i fan que des del comú, fins i tot, comencin a pensar que potser no trigarà a arribar el dia que s’hagi de limitar l’accés. Un extrem, però, que per ara no planteja. Ara bé, també és cert que darrerament els increments són més sostinguts. Segons les dades facilitades pel Comú de Canillo, aquest estiu passat fins a 16.772 persones van visitar la vall fent ús del vehicle elèctric. Això representa un increment del 4,4% en relació al mateix període del 2018, quan en van ser 16.064. Aquests números mostren un increment important des del 2016, quan entre els mesos de juny i setembre van ser 13.089 persones les que van visitar Incles. Això vol dir que des de llavors, l’augment ha estat del 28,14%.



«Si no fos pel trenet no es podria circular», admet el conseller de Turisme, Miquel Casal, recordant que aquest any «vam posar una barrera i hem estat una mica més estrictes». Amb tot, reconeix que fins i tot superada la temporada alta, quan ja es torna a permetre l’accés amb vehicle particular, «hem tingut alguns problemes perquè hi havia molta gent i llavors es converteix en un caos». De fet, reconeix que «a Incles hi ha una mica de saturació», però de moment no es plantegen posar límits. «A dia d’avui no es pot limitar, més endavant potser s’haurà de fer, però és complicat», va exposar.



El mes amb més afluència, com ha estat habitual els darrers quatre anys, és l’agost. Aquest any es van registrar 9.780 visitants, el que suposa un creixement del 9,6% respecte el mateix mes del 2018, quan van utilitzar el trenet 8.922 persones. Per contra, quan menys turistes arriben és el mes de juny, encara que any a any, les xifres han crescut de manera molt significativa. Aquest any van ser 981 els visitants durant el juny, més del doble dels 409 que es registraven el 2016 i un 21% més que els 908 del 2018. «El juliol no ha estat molt fort, en canvi l’agost ha anat bé, però com a la resta del país», va assenyalar el conseller.



Roc del Quer

Un altre dels atractius turístics de la parròquia és el mirador del Roc del Quer. Entre el juny i fins el 19 de setembre d’aquest any, el comptador de visitants ha registrat el pas de 111.155 persones, mentre que l’any passat (tenint en compte que el 2018 les dades de la corporació comencen al juliol i el mes de setembre sí que és sencer) en van ser 92.508. Amb tot, fent la comparativa només entre juliol i agost, els dos mesos de què es disposen de xifres completes, es pot comprovar un increment de quasi el 8%, passant de 74.169 visitant el 2018 a 80.094 el 2019. Igualment cal destacar que aquest any l’espai ha estat accessible tots els mesos de l’any, amb excepció del 15 al 28 de febrer que va estar tancat, fent que des del gener fins al 19 de setembre s’hagin comptabilitzat 159.630 persones. El que és clar és que les millors xifres es registren en els mesos de més bon temps i quan coincideix amb períodes de vacances. Mentre al març van passar-hi 9.813 persones, a l’abril (quan va ser Setmana Santa), se’n van comptabilitzar 16.538. Al maig l’afluència es va tornar a reduir una mica, fins que al juny es va tornar a incrementar i va assolir el pic màxim durant l’agost amb 51.477 persones, un 25,5% més que el mateix període de l’any anterior. En canvi, el juliol va ser una mica més fluix que el de l’any passat (de 33.224 visitants del 2018 s’ha passat a 28.617 aquest any). «Genera interès entre la gent i també a nivell de país», va apuntar Casal, que també va voler remarcar que l’obertura del bar de la caseta d’informació turística «ha estat valorada molt positivament per la gent que ha vingut».