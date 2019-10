Dos morts i dos ferits de gravetat en un xoc a Bassella

Dues persones van morir i dues més van resultar ferides de gravetat en un accident de trànsit que va tenir lloc ahir al matí a la carretera C-14 a Bassella. El Servei Català de Trànsit va informar que el sinistre mortal, en què es van veure involucrats 4 vehicles, es va produir al punt quilomètric 131. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís poc després de les sis del matí.



Per causes que en el moment de tancar l’edició encara s’estaven investigant, els quatre turismes van topar a la via que a aquella hora ja estava mullada a causa de la pluja. Les víctimes mortals són dos homes de 25 i 27 anys, veïns de Sant Andreu de la Barca. Pel que fa als dos ferits greus, el SEM va explicar que es van evacuar en helicòpter a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. D’altra banda, dos menors ferits menys greus van ser traslladats a l’Arnau de Vilanova de Lleida en ambulància.

Actuació

Arran de la incidència, es van activar vuit patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i dos helicòpters del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).



L’accident va tenir una important afectació viària i va dificultar l’accés a Andorra, ja que es va tallar la C-14 en els dos sentits durant unes dues hores. Això va provocar retencions de més de tres quilòmetres i tots aquells vehicles que es dirigien, per exemple, cap al Principat, on en volien sortir, en molts casos van decidir girar cua o van haver de buscar alguna via alternativa si van voler o necessitaven acabar el seu trajecte. La carretera es va reobrir cap a tres quarts de dues del migdia.



Amb aquestes dues víctimes, són 148 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, informa RàdioSeu.