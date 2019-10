La Seu aprova mesures per oferir lloguers assequibles

El ple també va tirar endavant l’actualització de diverses modificacions en les ordenances municipals, com ara les relatives al cementiri, als serveis de propietat municipal, a les escoles municipals i llar d’infants o a l’àrea de joventut, amb bonificacions del 10% en establiments locals amb carnet jove, entre altres.

Respecte a aquesta qüestió, Esquerra Republicana va enviar ahir un comunicat explicant que «aquesta decisió ve motivada arran d’una moció presentada pel grup durant el passat mandat on proposava un seguit de mesures per tal d’aplicar la fiscalitat progressiva a les ordenances i pressupostos municipals».

El tema més destacat de la jornada es va moure al voltant de les millores en l’arrendament de pisos. En aquest sentit, RàdioSeu exposa que el vicealcalde Francesc Viaplana va recordar que el recàrrec s’activaria amb la finalitat d’augmentar el nombre de pisos que es posen a lloguer i així, contenir els preus. Aquesta modificació va rebre el vot favorable dels vuit regidors presents a l’equip de govern (de Junts i ERC) i sis vots en contra per part de Compromís. El mateix mitjà també informa que de forma paral·lela, l’equip de govern va anunciar una bonificació del 95% per a habitatges que es lloguin sota del preu de lloguer recomanat pel consistori.

El ple municipal de la Seu d’Urgell, celebrat aquest dilluns, va aprovar una mesura per poder oferir lloguers més assequibles que consisteix a aplicar un recàrrec del 50% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a habitatges buits. Segons publica RàdioSeu, des de l’Ajuntament es va aclarir que la mesura es focalitzaria en els grans tenidors, és a dir, bancs, fons d’inversió i particulars amb un gran nombre de propietats amb l’objectiu d’evitar l’ús especulatiu dels immobles i, en canvi, no s’aplicaria a persones que adquireixin una segona residència o bé a habitants de municipis propers. En la sessió també es van aprovar altres actualitzacions de les ordenances municipals relatives a serveis o equipaments de l’Ajuntament.

Per El Periòdic

