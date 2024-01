La nova llei concursal espanyola va complir el 26 de setembre del 2023 un any de vida, ja que va ser la data d’entrada en vigor de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny del 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i el Consell, sobre determinats aspectes del Dret de societats (Directiva sobre reestructuració i insolvència). Segurament el títol d’aquesta llei concursal (Llei 16/2022, de 5 de setembre) va guanyar el Rècord Guinness quant al número de paraules que integra. Ara bé, ningú pot negar que la denominació que té el títol d’aquesta norma descriu completament el seu contingut essencial.

En síntesi, la Llei concursal (Llei 16/2022, de 5 de setembre), va consistir en la reforma que va incorporar al Dret espanyol la Directiva europea de marcs de reestructuració preventiva de la Unió Europea. Una norma de Dret de la Unió Europea que busca fer drecera quant antes els problemes d’insolvència de les empreses europees per a preservar el entramat industrial i mantenir els llocs de treball. A més, la nova Llei concursal transposa la Directiva europea sobre insolvència, norma de Dret comunitari que pretén que tots els empresaris de bona fe puguin assolir una plena exoneració de deutes. El legislador espanyol també va estendre l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma als consumidors i després d’aquest període de vigència al 2023 les dades parlen per si soles.

Segons l’informe sobre els Efectes de la crisi en els òrgans judicials del Servei d’Estadística del Consell General del Poder Judicial, en els tres primers trimestres de 2023 es van presentar un total de 23.940 concursos de creditors de persones físiques sense activitat empresarial del total de 30.652 concursos de creditors que s’han declarat durant els nou primers mesos de 2023. Com a comparació en el mateix període de 2022 hi van haver 9.054 concursos de creditors de persones físiques sense activitat empresarial i en tot l’any 2022 es van presentar 15.529 concursos de creditors.

Per a tenir una visió completa de la situació dels concursos de creditors, el Consell General d’Economistes d’Espanya (CGE) ha presentat l’estudi Atlas concursal 2023, elaborat pel Registre d’Economistes Forenses (REFOR), que és l’òrgan especialitzat en matèria d’insolvències de dit Consell General. Segons dades facilitades en el citat estudi, el número de concursos de creditors de persones físiques i autònoms s’han incrementat un 111,38% en el tercer trimestre de 2023, respecte al mateix període de 2022, mentre que els concursos de creditors de societats han disminuït un 3,2%. Si es compara el tercer trimestre de 2023 amb el mateix període de 2019, l’increment de concursos de creditors per a persones naturals més autònoms ha estat d’un 328,15%, i d’un 8,68% en societats.

Així mateix, l’Atlas concursal 2023 revela que els concursos de creditors sense massa (abans de la reforma coneguts com a concursos exprés) representen en el tercer trimestre de 2023 el 81,5% dels concursos de creditors, el que indica que la situació concursal no és positiva, ja que, en no tenir massa, aquestes empreses van directament a liquidació.

Igualment, l’estudi de RFOR patentitza que el número de concursos de creditors d’empreses s’ha incrementat un 26% al 2022, de 7.265 al 2021 a 9.189 al 2022. Al 2022, una de cada 370 empreses va acudir al concurs de creditors. S’observa, al 2022, un increment cada cop major en el número de concursos de creditors d’autònoms, que són els que experimenten una major creixement (dels 9.189 concursos de creditors d’empreses de 2022, el 44% ha estat d’autònoms). Els concursos de creditors de microempreses (de menys de 10 treballadors) passen a ocupar el segon lloc en concursos de creditors amb un 36%. En el bloc agregat d’autònoms, micropimes i petites empreses -que són la gran majoria del nostre teixit empresarial- hi ha hagut un creixement dels concursos de creditors al 2022 del 33% respecte del 2021 en el número de concursos (de 5.984 al 2021, a 7.986 el 2022), fet que suposa el 87% dels concursos de crèdits.

Per afegiment, l’estudi REFOR de concursos de creditors dona a conèixer que al 2023, no només s’han acorat plans de reestructuració de grans empreses, sinó també d’empreses de menor dimensió. La majoria dels plans de reestructuració són de pimes.

A més, l’informe de REFOR ha fet referència a què és previsible un augment intens dels mecanismes de segona oportunitat i, en conseqüència, dels concursos de creditors de persones físiques al 2023 degut a què la majoria dels concursos de creditors de persones físiques es deuen a la segona oportunitat, per l’efecte de la Covid-19, així com per possibles conseqüències derivades de l’increment de la inflació i del preu de l’energia, entre d’altres factors.

Quant al retrat robot concursal confeccionat per l’Atlas concursal 2023, els concursos de creditors al nostre país tenen com a protagonistes als autònoms que representen al 2022 un 44% dels concursos d’empreses. Pel que fa a les micropimes (empreses amb menys de 10 treballadors), aquestes continuen tenint un pes molt considerable i constitueixen el segon grup més abundant: suposen el 36% dels concursos; de manera que més d’un terç dels concursos són de microempreses (al 2021 suposaven un 40% dels concursos, i al 2020, més del 50%).

En canvi, els concursos de creditors de petites empreses han anat disminuint, passant del 36% al 2025 al 7,5% el 2022; per la seva part, els de mitjanes i grans empreses han estat del 14 a l’1%.

Quant a sectors econòmics, el sector econòmic amb major número de concursos de creditors és el del comerç (amb 1.197 concursos de creditors), seguit del sector de serveis professionals (que passa a la segona posició amb 859); la construcció ocupa la tercera posició amb 837; el sector de la indústria i energia, la quarta posició amb 676, mentre que l’hostaleria passa a la cinquena posició amb 588 (va arribar a ocupar l tercera posició en els anys de la Covid-19).

Pel que fa a la distribució territorial dels concursos de creditors, l’informe de REFOR indica que totes les comunitats autònomes presenten increments de concursos de creditors el 2022 respecte de 2021, malgrat la moratòria. Les comunitats autònomes de Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i Andalusia concentren (amb 6.844 concursos de creditors el 2022) quasi el 74% del total de concursos de creditors d’empreses (9.189). Cada cop observem una major concentració concursal en determinades comunitats autònomes. Només aquestes quatre comunitats autònomes, juntament amb el País Basc, Galícia i Múrcia, superen el llindar dels 250 concursos de creditors d’empreses.

Una altra data que han destacat des de l’informe de REFOR és el referent als concursos sense massa (abans de la reforma coneguts com a concursos exprés) que representen en el tercer trimestre de 2023 el 81,5% dels concursos de creditors, el que indica que la situació concursal no és positiva, ja que, en no tenir massa, aquestes empreses van directament a liquidació.

Segons l’estudi Procediments concursals i dissolucions 2023 realitzat per INFORMA D&B, el 2023 a l’Estat espanyol hi van haver 7.373 procediments concursals d’empreses, la xifra més alta registrada des del 2013. Aquesta xifra de 7.373 és un 1,39% més que l’any passat. Segons revela el citat informe, malgrat la reforma concursal, l’augment dels procediments concursals és limitat i es deu en part a la vaga de lletrats de l’Administració de Justícia que hi va haver en el primer trimestre de l’any 2023, a més d’alguns problemes tècnics experimentats en els procediments especials per a microempreses. Fins a la data, de les 7.373 empreses que han presentat un procés concursal, el 88,24% correspon a concursos, el 4,62% a plans de reestructuració, i el 7,13% a procediments especials per a microempreses. L’estudi d’INFORMA D&B dona a conèixer que Catalunya va concentrar el 28,43% dels procediments concursals declarats, per davant de Madrid, que registra el 15,41%, i la Comunitat Valenciana, que compta amb el 14,51%.

És precís tenir present que al 2024 hi haurà un notable increment dels concursos de creditors d’empreses i de persones físiques empresaris, degut a factors com la desacceleració econòmica, la pujada dels tipus d’interès i dels costos laborals, la inflació que no s’acaba de frenar i la devolució dels crèdits que es van desplegar per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19.