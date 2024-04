L’adopció de tecnologies com blockchain, l’Internet de les coses (IoT), la impressió 3D, la intel·ligència artificial (IA), la robòtica i els drons estan impulsant una nova era que està remodelant el panorama industrial. En el darrer congrés en el qual vaig participar, Advanced Factories, vaig tenir l’oportunitat de presenciar les últimes novetats en el sector industrial i el seu impacte significatiu en el món que ens envolta. Vaig veure com la connexió entre les diferents tecnologies és clau per aconseguir una transformació completa i eficient de la indústria.

Exemples d’aplicació es poden veure en les fàbriques, totalment automatitzades amb robots i sistemes intel·ligents que s’intercomuniquen, estan optimitzant la producció i augmentant l’eficiència. La logística 4.0 està millorant la cadena de subministrament gràcies a tecnologies com blockchain i l’IoT, que permeten un seguiment en temps real dels productes. La impressió 3D facilita la producció i la fabricació de prototips complexos. Obra noves oportunitats per a la innovació i la creació de productes únics personalitzats, amb la possibilitat d’integrar components electrònics en la seva funcionalitat. La combinació de la IA, l’IoT i la robòtica permeten automatitzar tasques repetitives i/o perilloses, augmentant la productivitat i la seguretat en els entorns de treball.



Amb els sensors connectats a internet, és possible monitorar en temps real l’estat de les màquines, la producció, l’inventari, el rendiment, les condicions i l’ús, com els prototips que ens van mostrar a l’estand del Centre Tecnològic Eurecat, en què, la informació és analitzada amb IA per optimitzar els processos de producció, predir errades en el maquinari i prevenir problemes. En aquest cas la IA també s’està implementant per automatitzar la inspecció de productes amb molta precisió i eficiència: Els sistemes de IA amb visió per ordinador poden detectar defectes, anomalies i carències de qualitat que els inspectors humans podrien passar per alt. Això permet una millor gestió i control dels processos, una presa de decisions més informada i en algunes ocasions assistida per la IA.

Els drons equipats amb IA, sensors i càmeres d’alta resolució s’utilitzen per inspeccionar infraestructures de difícil accés, com ara torres elèctriques, aerogeneradors o oleoductes. Identifiquen danys, fuites o anomalies de manera ràpida i segura, reduint els costos de manteniment i prevenint accidents.

Una de les meves empreses favorites en aquest congrés ha estat la multinacional CEPSA. El seu equip d’innovació ha presentat un projecte pioner de monitoratge de purgadors de vapor mitjançant IoT. Ha demostrat un compromís sòlid amb la innovació, la transformació digital i la millora contínua. A més a més, han implementat tecnologies col·laboratives i projectes pioners que han contribuït significativament a l’eficiència, la sostenibilitat i la seguretat en les seves operacions.

La indústria busca integrar pràctiques sostenibles en els seus processos, utilitzant tecnologies que redueixin el consum d’energia, les emissions de CO2 i l’impacte ambiental. Aquesta nova era industrial ens brinda l’oportunitat de contribuir a un futur responsable i sostenible. Una de les eines més sol·licitades per garantir la veracitat i procedència dels materials és la tecnologia Blockchain.

Aquesta Revolució Industrial 4.0 representa una gran oportunitat per les empreses del sector, que els hi permet evolucionar cap a un model de negoci més competitiu i eficient. És necessari invertir en formació i capacitació per adaptar-se a aquesta nova realitat. A més, s’ha de tenir en compte, en aquest context, els impactes socials i ambientals i assegurar-se que la indústria contribueixi a un futur més sostenible i equitatiu.