La veritat és que jo no comptava amb veure aquesta obra de teatre. Bé, més que obra és un monòleg en què l’única actora va ser Lolita Flores.

Doncs, això, vam sortir a la tarda per veure el pont de Tudela sobre el riu Ebre i a prop de l’hotel... Oh, sorpresa! Un teatre i el cartell d’aquesta obra que m’ha encantat i ha fet ressonar a la meva ment fragments i escenes de «La casa de Bernarda Alba» de Federico García Lorca.

El nom de Poncia es relaciona amb la figura de Poncio Pilates, la Poncia és la governanta de la casa de Bernarda Alba i, a més, quan sorgeix alguna situació problemàtica, es desentén, és a dir, adopta la postura de rentar-se les mans.

Però, en aquesta obra, realitzada a partir de les intervencions del personatge de Poncia a l’obra de Federico, s’efectua una profunda anàlisi del personatge rescatant-ne les intervencions i convertint-les en reflexions, soliloquis, diàlegs amb fantasmes i ombres. D’aquesta manera, s’il·lumina un mirar nou dins la casa. Ella parla després del xoc produït pel suïcidi d’Adela. Tot passa després de la seva mort.

La llengua de Poncia es desferma en un lloc i en un temps prohibits per a les paraules. Poncia ajusta comptes amb els habitants que sobreviuen dins de la casa. Així, descobrim la simpatia de Poncia per la més jove de les filles, la reivindica. «Ha mort una femella valenta», diu, i es culpa ella mateixa de no haver fet més del que va fer.

Una obra veritablement molt interessant.