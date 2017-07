Opinió Garantim l’accés a la salut

Com bé recull l’expressió popular, hi ha coses amb les quals no s’hi juga. I quan parlem de cobrir les necessitats de les persones, hi ha serveis públics bàsics com són els sanitaris i de salut que hauria de ser immoral i inclús sancionable retallar-ne la inversió.



En tenim exemples arreu del territori, però aquesta davalla d’ingressos del Departament de Salut des de 2010 afecta molt especialment als ciutadans i ciutadanes de les zones de muntanya. A l’Hospital de La Seu d’Urgell hem comprovat la pèrdua de serveis bàsics del mateix centre i un deteriorament de les condicions laborals dels treballadors.



Una situació que ha provocat l’augment de derivacions de pacients de la Seu d’Urgell, i del conjunt de la comarca, als hospitals de Lleida o Barcelona per rebre tractaments, visites o proves diagnòstiques, suposant un gran nombre de desplaçaments i costos econòmics pels pacients i les seves famílies. Les xifres parlen per sí soles: Si l’any 2006 el 76,79% de la gent que anava a l’Hospital de la Seu eren atesos en el propi Hospital, l’any 2015 només en varen ser ateses el 69,18%.



Entenem que les derivacions a hospitals de Lleida i Barcelona es donin quan la patologia del malalt requereix una atenció especialitzada o molt greu que no pot ser atesa a la Seu d’Urgell, però no és justificable quan es provocada per les retallades de serveis bàsics perjudicant a les famílies, pel cost econòmic i social que representen aquests trasllats.



De fet, molts ciutadans i ciutadanes i algunes entitats de la Seu han demanat ajudes econòmiques públiques per aquelles persones que es veuen obligades a desplaçar-se molts quilòmetres per accedir a determinats serveis sanitaris que fa uns anys tenien a l’Alt Urgell.



Cal recordar que, precisament, l’alcalde de la Seu és el màxim responsable de l’Hospital, com a President del Patronat. Un ens en el que el grup municipal de Compromís X La Seu no hi té representació degut al pacte entre Convergència i Esquerra en l’inici de la legislatura.



Seria bo, doncs, que des de l’ajuntament de la Seu d’Urgell s’insti als companys-còmplices del Govern de la Generalitat a recuperar els diners que l’executiu ha retallat en les contractacions de serveis sanitaris des del 2010 a l’Hospital de la Seu. El Departament de Salut, a més, ha d’aplicar les mesures necessàries per a reduir el nombre d’unes derivacions i desplaçaments que tenen greus conseqüències tant a nivell econòmic pels pacients com social.

És fàcil preveure que si les famílies no disposen dels serveis i atenció necessaris allà on viuen, acabaran desplaçant el seu lloc de residència a allà on sí hi són.



Per tant, mentre persones d’arreu del Pirineu es vegin obligades a desplaçar-se a centres hospitalaris allunyats dels seus domicilis, qui n’és responsable, és a dir la Generalitat, n’hauria d’assumir els costos implantant una línia d’ajuts econòmics.



Si realment creiem en aquest país, cal creure i invertir en tots els seus territoris i, molt especialment, en les comarques del Pirineu. Cal que garantim l’accés a la salut de les zones de muntanya.



Primer secretari de la Federació del PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran