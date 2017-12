Fabiola Sofia Masegosa

Per què celebrem les coses? Encara que, com ja sabem, hi hagi persones a les que no els agrada celebrar, per exemple, el seu aniversari, Sant Valentí o el Nadal, entre d’altres festes. La norma general és que ens agradi celebrar les coses i a més està comprovat que és bo fer-ho.

En el meu cas, jo no perdo l’ocasió de celebrar les coses que crec que són importants. No només festes, sinó també els meus èxits. És més, cada matí celebro la vida. La celebro perquè m’atorga l’oportunitat de viure i aprendre coses noves, m’agrada gaudir de cada instant que em regala pel simple fet d’estar viva. No amb una festa, és clar, sinó atorgant-me a mi mateixa petits detalls, paraules boniques i algunes alegries que em fan més feliç. Si parlem de festivitats, ara estic en la meva època preferida de l’any, la qual em fa més feliç, el Nadal.

Segons un estudi psicològic s’ha demostrat que les persones que celebren més les coses són més confiades i positives que les que, habitualment, no ho fan. Només cal adonar-se que les nostres perspectives de futur es veuen més favorables quan estem passant una bona estona.

Celebrar els nostres èxits ens dóna una perspectiva diferent de la vida i ens fa sortir de la rutina i arribar a veure-la com una aventura constant. A més, mentre festegem els reptes que hem aconseguit assolir, ens estem prenent una pausa per examinar amb més tranquil·litat les nostres vides i avaluar en quin punt ens trobem. Això ens permet crear una espècie de ritu que marca el començament i la fi d’alguna cosa. Així, celebrant, tanquem certes etapes de la nostra vida i ens decidim a començar amb altres noves que ens segueixin motivant per continuar amb el nostre desenvolupament personal i laboral.

Per animar-nos a celebrar els nostres èxits només ens cal pensar que si estem disposats a prendre’ns un dia o unes hores per celebrar una cosa que va passar fa no sé quants anys enrere, per què no cuinar un plat especial la nit que el teu negoci va arribar al punt que desitjaves? O seure’s a veure una pel·lícula al sofà amb unes crispetes el cap de setmana després d’haver aconseguit completar una setmana sencera en la que per fi has anat a fer exercici cada dia?

La importància de celebrar aquests èxits és recordar-nos la nostra capacitat de superació, i fer-nos saber que quan treballem dur pels nostres objectius sempre arriben coses bones. Si no els celebrem, pensem només en l’esforç i ens oblidem dels resultats positius que aquest aporta.