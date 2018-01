L’article 52 de la Constitució del Principat d’Andorra diu: «El Consell General es compon d’un mínim de 28 consellers i d’un màxim de 42 consellers generals, la meitat dels quals s’elegeixen a raó d’un nombre igual per cadascuna de les set parròquies i l’altra meitat s’elegeixen per circumscripció nacional». Dit planerament, 50% de l’arc parlamentari és escollit en circumscripció nacional i l’altre 50% és escollit en circumscripció parroquial.

La meva gran sorpresa va ser en llegir un article de la Sra. Gili que deia que l’actual grup mixt representava, i cito l’extracte: «[….]al voltant del 50% dels electors que hi van participar (23,5% pel PS, 11,7% per SDP i la consellera independent, i fent una regla de tres amb els resultats del partit liberal, 17,3% pels consellers de la nova denominació UL-CC)».

Aquests resultats són reals però exposats de manera esbiaixada, volgudament esbiaixada.

Efectivament, en el seu escrit, la Sra. Gili únicament feia referència al resultat obtingut en la circumscripció nacional, obviant voluntàriament els resultats electorals en circumscripció parroquial; és a dir obviant 14 escons, obviant la meitat de la composició del Consell General.

Sense dubte, una maniobra del PS per portar el lector a confusió, el que denota la mala fe amb la qual estan actuant en tot l’afer del grup mixt.

Com a secretària de Sindicatura, reitero que l’actuació de la Sindicatura amb relació a la nova composició del grup mixt ha estat en tot moment una actuació íntegra i amb l’objectiu de garantir el bon funcionament de les institucions, vetllant perquè en la ineludible reordenació d’aquest grup es respectessin els criteris de pluralisme i proporcionalitat. L’article 15 del Reglament del Consell General diu textualment: «El Síndic General representa el Consell General, assegura els seus treballs, ordena i dirigeix amb imparcialitat els debats de la cambra, i compleix i fa complir el reglament, que en cas de dubte interpreta». Això és justament el que ha fet el Síndic General, ni més ni menys.

La decisió del PS de portar una suposada ingerència de Sindicatura a la Justícia només fa que denotar la seva manca d’arguments polítics, la seva clara voluntat de judicialitzar la política i una manca de respecte a aquesta institució del país.

Paral·lelament, però, el PS proposa una modificació del Reglament del Consell General amb una simple carta a sindicatura. Clientelisme polític a conveniència? Els recordo que la modificació del Reglament del Consell General es fa mitjançant un procediment legislatiu comú. Més encara, la proposta de modificació del Reglament del Consell General la tenen sobre la taula tots els grups parlamentaris i, tal i com es va acordar en Junta de Presidents, tenim el mes de gener per analitzar-la abans no se’ns convoqui a una primera reunió per establir la línia de treball d’entre els dues propostes fetes pel síndic.

La seva manera de fer política del PS, a cop de titular, sembla més un circ mediàtic que la voluntat real de trobar una entesa política en certs temes cabdals per al país.

Una manera de fer política on només preval l’afany de protagonisme.

Una manera de fer política on tot s’hi val, fins i tot faltar a la veritat, per intentar treure un rèdit electoral. En política cal defensar els valors i posicionaments però sempre de manera constructiva, realista i verídica.

No esperin que assistim impassibles a l’espectacle de contradiccions que responen únicament, i segons el moment, a la seva conveniència. La institució del Consell General i els ciutadans d’Andorra mereixen més respecte.