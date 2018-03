Gerard Grau

Com hem pogut veure el mercat immobiliari barceloní, és una anticipació del que passarà a Andorra al cap de nou mesos. També és un fet, que si a Espanya es produeix un augment de l’índex de preus del consum (IPC), a Andorra el següent semestre aquesta dada es replicarà. Això són dos de molts exemples que demostren que part de l’economia andorrana guarda relació amb el comportament del mercat espanyol. En conseqüència, crec que dins de l’àmbit de la digitalització i de l’ús de les TIC, som el reflex de Barcelona fa dos anys.

El difícil camí de transformar una empresa en un ésser digital va néixer en forma de petits objectius dins els plans estratègics de les grans companyies. Al principi, eren projectes multimilionaris que s’executaven amb la finalitat que les empreses poguessin ser més efectives en vers la competència. Però com en tots els avenços, el cost d’aquests plans, cada vegada era més assequible, i a poc a poc les Pimes es van anar sumant a la revolució digital. Tal ha sigut aquest fenomen, que actualment a Espanya el 70% de les empreses amb més de deu treballadors tenen presència a Internet, ja sigui en xarxes socials, pàgina web corporativa o e-commerce. Això representa un percentatge superior a països com Itàlia o França. Però, jo crec, que la digitalització és més que tenir presència a Internet. Moltes empreses que només han digitalitzat un o dos processos del seu funcionament, es queden enrere, ja que són superades per start-ups creades amb ADN digital. Això és a causa del fet que transformar la manera de fer les coses per adaptar els processos digitals de manera transversal dins d’una empresa, mentre et dediques a vendre, produir i cobrar, és complicat. El que normalment passa és que les start-ups surten amb molta força competitiva i no tenen el problema d’aprendre o desaprendre conceptes i tècniques. Jo personalment crec que existeix la possibilitat que aquests fets també es repliquin a Andorra, per això és important veure en quin punt ens trobem i quina és la fórmula de l’èxit.

A Andorra actualment estem en la fase en què les Pimes comencen a dur a terme projectes de digitalització. Però, igual que Espanya, són projectes focalitzats en un o dos departaments. Per garantir el nostre èxit l’estratègia hauria de passar per més accions que crear un e-commerce pel departament de vendes o actualitzar el software de l’àrea d’informàtica. El procés de transformació digital ha de ser integral, ha de tenir la visió d’adaptar a la nova era de la informació totes les ares d’una empresa, des de la logística de proveïdors fins a la fidelització del client. Sense aquesta manera de fer, quasi segur també ens quedarem enrere.

La fórmula que més funciona per dur a terme la transfoomació consta de tres parts: persones, cultura i alta direcció. La correcta combinació d’aquests tres factors és el que determina l’èxit o el fracàs d’un pla transversal de digitalització. I tant a Andorra com a Espanya, en les empreses de base no digital aquestes variables suposen un repte increïblement gran a modificar. Tenir un projecte amb legitimat total de la direcció, que els càrrecs mitjans i tècnics entenguin i estiguin preparats per executar-lo dins d’una cultura empresarial que el catalitzi, és quelcom difícil d’aconseguir. És per aquest motiu que les empreses que aconsegueixen passar a una digitalització total es poden comptar amb els dits d’una sola mà.

En conclusió, crec que aprendre dels erros comesos dins dels nostres països veïns a l’hora d’executar projectes de digitalització, és un bon principi per poder obrir-nos amb confiança als mercats europeus.