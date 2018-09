Dels vuits equips que juguen la Lliga Multisegur Assegurances, només un es planteja un objectiu diferent que no sigui jugar les competicions europees, l’Encamp. Aquest equip, que ha començat la competició amb derrota, aposta per aconseguir la permanència. La resta vol un dels tres bitllets per a l’Europa League o la Lliga de Campions. En aquesta línia, és de preveure que el Vallbanc FC Santa Coloma no vulgui fallar i que el seu nou entrenador, Marc Rodríguez, no vulgui ser menys que Richard Imbernón, el seu predecessor que va convertir l’equip en campió durant cinc temporades seguides.

Per altra banda, la UE Engordany voldrà repetir la gesta d’anar a l’Europa League i la UE Sant Julià, que s’ha reforçat com mai, voldrà anar encara més lluny aquesta temporada, com ja es va poder veure a la Supercopa d’Andorra. A més, el Lusitans té ganes d’oblidar la darrera temporada i només mira a Europa per tornar a ser el més gran. Tampoc ens hem d’oblidar la UE Santa Coloma, que s’ha manifestat en la mateixa línia, ni de l’Ordino, que recentment ascendit, vol molt més que la permanència.

A propòsit d’això, hi ha un darrer equip que mai ha dit en veu alta que vol anar a Europa, hi ha un club que l’any passat va plantar cara als grans i que aquest any ha fitxat de qualitat. Aposten pel pas a pas, però de ben segur que, en veu baixa, Europa és l’objectiu.