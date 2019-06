Fabiola Sofia Masegosa

En aquesta ocasió vull parlar-vos de la meva visita a Saragossa, que he de repetir perquè m’han quedat moltes coses per visitar i la ciutat m’ha deixat fascinada. Aquesta ciutat coneguda com la ciutat de les quatre cultures, en la qual romans, musulmans, jueus i cristians van deixar-hi un llegat cultural que encara avui podem admirar, com l’art del mudèjar, que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat entre els anys 1986 i 2001.

Com que sabia que no podria visitar-ho tot, vaig decidir començar per la ruta de Caesaraugusta, és a dir, de l’època romana. Així que vaig comprar un abonament turístic per visitar els quatre museus: les restes de les piscines termals públiques de Caesaragusta, el Fòrum, el Museu del Teatre i el Museu Fluvial. També vaig anar a veure les muralles romanes i la imponent estàtua de Cèsar August, fundador de la ciutat.

Més tard, vaig poder observar l’Arc del Deán, un arc gòtic de l’any 1293 que volia connectar la Casa del Deán amb la Catedral de Saragossa. Segons s’explica a la llegenda, Deán no desitjava tenir cap contacte amb la població, i per això va voler unir de manera contígua els dos edificis en els quals feia la seva vida diària. Davant del rebuig per a la realització de la seva obra per part dels jurats de l’època, es va encomanar a Llucifer per aconseguir-ho. A canvi d’aconseguir-ho, Llucifer, es quedaria amb l’ànima de tot aquell que passés per sota del passatge del seu arc per sempre.

Una cita per a mi ineludible va ser visitar el Museu Goya. Un matí gairebé sencer admirant les obres que es tanquen dins d’aquest edifici, la qualitat de les quals és excel·lent. Les que més van atreure la meva atenció van ser els gravats de Goya sobre la guerra contra les tropes napoleòniques.

I, com no podia ser d’una altra manera, una visita a la plaça del Pilar, al costat del riu Ebre, va completar la meva visita cultural. S’hi aixequen tres dels edificis més emblemàtics de la ciutat: la Basílica del Pilar, temple simbòlic i universal de Saragossa; el Palau de la Llotja, que és la construcció civil més important del segle XVI a Aragó; i la catedral de Sant Salvador (La Seu), que és el conjunt més significatiu i valuós d’Aragó, en el qual es reflecteixen tendències artístiques medievals, renaixentistes i barroques. També vaig anar fins al Pont de Pedra amb unes vistes increïbles de la Basílica del Pilar. Aquest és el pont més antic que creua el riu Ebre i els seus orígens es remunten als romans, fa 2000 anys.

A més, a la plaça també vaig poder visitar l’escultura de Goya, les escultures amb majos i majes tretes dels seus quadres que l’acompanyen, i la de la bola del món. Passejar per aquesta plaça de nit és una bonica experiència ja que la seva bella font, anomenada Font de la Humanitat, es tenyeix de colors, aconseguint unes precioses imatges. Per descomptat, vaig anar a la Basílica del Pilar i vaig poder veure els frescos de Goya que adornen el sostre d’una de les seves capelles. Aquest edifici ha anat transformant-se, com la ciutat, amb el pas dels segles. Començant la seva construcció amb una petita església romànica al segle XIII, la seva última torre es va aixecar a mitjan segle XX.

Però, què seria de la meva visita sense la part gastronòmica? Vaig visitar la zona del tub, em vaig prendre unes tapes a Casa Emilio i vaig poder degustar el ternasco al restaurant la Rinconada de Lorenzo, que a més va ser un sopar molt amè, amb sorteig inclòs.

Realment, una visita que no us podeu perdre!