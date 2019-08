Fabiola Sofia Masegosa

Un any més, després de les llargues vacances escolars d’estiu en què els nostres fills se’n van a dormir i s’aixequen molt tard i no tenen horaris fixos, dintre de tres setmanes ja toca tornar a la rutina escolar i adaptar-se a la nova càrrega de treball. És perfectament normal que estiguin una mica nerviosos o estressats. Adaptar-se de nou a l’escola requereix una mica de temps.

Tornar a l’escola per començar un nou curs és sempre un moment de transició: classes noves, professors nous, horaris nous i un nou escenari social. L’escola els pot encantar o no agradar-los, però han de tornar a anar-hi. Heus aquí algunes pautes per facilitar-los una mica la transició de l’estiu a l’escola.

El primer dia pot ser una bogeria. No troben les classes, es deixen coses a casa, etc. Per superar-lo podem utilitzar algunes pautes. Si van a un col·legi nou, tracti d’organitzar-los una visita al centre abans que comencin les classes. Exploreu qualsevol àrea que sigui d’especial interès, com el gimnàs, la biblioteca o el laboratori de ciències. Alguns col·legis ofereixen mapes i plànols del centre, faci que agafin un i l’hi guardin a la seva motxilla fins que estiguin més familiaritzats amb el seu nou entorn. El primer dia també és el moment de portar a l’escola els estris i el material escolar que necessitin, així que faci que els seus fills ho preparin tot el dia anterior i el col·loquin a la motxilla. D’aquesta manera, evitaran buscar les coses en l’últim moment. De la mateixa manera, convé també deixar decidida i preparada la roba que es posaran.

Molts nois se senten ansiosos, espantats o emocionats al tornar a l’escola. Tot i que els alumnes dels últims cursos poden sentir-se contents i segurs perquè veuran als seus amics, el més probable és que la majoria dels alumnes de primer curs i els que siguin nous a l’escola estiguin tensos o una mica preocupats. Conèixer gent nova o tornar-se a relacionar amb els seus antics companys de classe els pot costar una mica, sobretot si són tímids i reservats.

Si se segueixen sentint incòmodes al cap de diversos dies, digui’ls que parlin amb el seu orientador escolar o amb el seu professor favorit o amb una altra persona de confiança sobre com es senten i sobre què poden fer. Recordi’ls que han de relaxar-se i que aquests problemes sempre són passatgers.

Finalment, indiqui’ls com han d’escollir el seu menjar, ja que aquest ha de mantenir la seva energia durant tot el dia. El millor és que triïn proteïnes de baix contingut en greixos, com el pollastre, els llegums o el iogurt descremat i que afegeixin molta fruita i molta verdura als seus àpats. Així podran obtenir les vitamines i els minerals que necessiten. Informi’ls que els aliments que tenen molts hidrats de carboni simples, com els refrigeris i begudes ensucrats, la brioixeria, i les patates fregides els donen una ràpida pujada d’energia no duradora, pel que significa que necessitaran més al cap de poc temps. Això no vol dir que els eliminin de la seva dieta per complet, sinó que els gaudeixin amb moderació.