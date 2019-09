Fabiola Sofia Masegosa

La veritat és que ja tenia un altre article per a aquesta ocasió, però les devastadores imatges dels efectes de la gota freda a la província d’Alacant que m’han anat enviant els meus familiars i amics m’han deixat desolada i he decidit parlar d’aquest fenomen meteorològic i de com s’hagués pogut evitar que la desgràcia fos de tal magnitud, perquè no tota la culpa és de la gota freda.

Però, el primer, és explicar una mica que és la gota freda, la qual jo he viscut en moltes ocasions quan estava a Alacant, encara que no en tan gran mesura com en aquest cas. La denominació científica de la Gota Freda és DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts). Es tracta d’un fenomen atmosfèric en el qual arriba a aquestes zones un corrent d’aire fred polar que xoca amb l’aire càlid de la Mediterrània.

Llavors, la temperatura puja i l’evaporació de l’aigua forma núvols de tempesta, el vent les porta cap a l’interior i els núvols xoquen amb altres provocant pluges torrencials que acaben en aquestes desoladores inundacions. Però, en aquest drama, ha tingut una gran incidència el factor humà. Per un costat, ha fallat la planificació urbanística. Durant anys, es va construir a les lleres i zones inundables, omplint de ciment els llocs per on els rius alleugen l’excés d’aigua al mar. Només cal pensar que la nova canalització del Segura està més elevada en molts punts que les pròpies poblacions, de manera que, quan el riu es desborda, l’aigua no torna al seu curs, amb les conseqüències que s’estan patint.

Per l’altre, caldria tenir cura de la neteja de les lleres dels rius i les rambles per recuperar aquestes sortides naturals dels rius i així pal·liar els efectes d’aquests episodis tan dramàtics. El temporal de pluges va acumular més de 450 litres per metre quadrat en diverses zones d’Alacant. Oriola, per exemple, va quedar totalment inundada i aïllada durant dos dies per carretera pel desbordament del riu Segura i les cases de moltes persones es van veure negades i els seus mobiliaris destrossats.

Això mateix va passar també en moltes localitats del sud d’Alacant on cases i comerços van quedar arrasats amb la consegüent desolació dels seus habitants. Altres milers de persones van ser desallotjades dels seus habitatges per evitar el perill que perdessin la vida havent de deixar enrere tots els seus estris i records personals.

Un fenomen que ha de ser reconegut com a catastròfic i que va causar tota mena de destrosses i, fins i tot, dos morts a la província d’Alacant. Els efectes provocats han estat el desallotjament massiu de ciutadans de barris baixos en nombroses ciutats, les classes als col·legis anul·lades, milers de cases negades, innombrables vehicles arrossegats per l’aigua, talls de carreteres fins a incomunicar comarques senceres, interrupció del ferrocarril al sud de la província d’Alacant i milers d’hectàrees de terreny agrícola inundades.

De debò espero que el govern espanyol compleixi la seva paraula i ajudi a solucionar tots aquests danys, tant a Alacant com a la resta de zones afectades, i que totes aquestes persones puguin tornar, amb la brevetat més gran possible, a la seva vida normal.