Fabiola Sofia Masegosa

En aquesta ocasió el meu viatge va ser una mica més llarg i vaig decidir tornar a donar-me una volta per Itàlia. Ja havia visitat fa força temps Roma, Pisa, Nàpols i l’illa de Capri i ara vaig estar a Milà, Gènova i Florència. El meu viatge va començar a Milà on el primer que vaig veure va ser la seva catedral, il Duomo de Milano.

Per a això, cal pagar un bitllet i esperar una llarga cua, però va valer la pena. Es tracta d’un grandiós temple construït de maó revestit de marbre d’estil gòtic que culmina en infinitat de pinacles i torres coronades per estàtues. La veritat, és que no vaig pujar a La Madonnina el punt més alt de la catedral, perquè fer-ho no em cridava l’atenció. Crec que el Duomo és el que més m’ha agradat de totes les coses meravelloses que vaig veure durant el meu viatge.

Per dins, és majestuosa. Posseeix unes gruixudes i llargues columnes plenes d’estàtues que arriben fins al sostre. A tot el temple es poden admirar nombroses estàtues, altars, pintures i retaules. Una de les escultures més reconegudes i impressionants és l’estàtua de Sant Bartomeu, que mostra a l’apòstol que va ser escorxat viu amb la pell penjant de les seves espatlles, per així representar el seu martiri.

Però el que més gaudeixo sempre dels meus viatges són les petites anècdotes. I a la porta de la catedral algú em va posar blat de moro a les mans i, sorpresa!, els coloms van cobrir els meus braços oferint unes imatges precioses per a les meves fotografies. Em vaig allotjar al Melià Milano. Un hotel de cinc estrelles que em va deixar admirada per la seva grandària i bellesa. Però no vam menjar allà, vam menjar arròs milanès i ossobuco en un restaurant de luxe a la Galeria Vittorio Emmanuele II. En aquest lloc es troben les millors boutiques i rellotgeries de tota la ciutat.

Per descomptat, vam fer un aperitiu milanès en Navigli i vam poder veure el Bacdoor43, el bar més petit del món (4m2). Només poden entrar dues persones amb reserva. L’aperitiu costava 10 euros i tenia un bufet amb diferents embotits, formatges, pastes, pizza, etcètera, del que podies menjar tot el que desitjaràs. Al final, només pagues la copa. És un costum molt curiós i tots els bars situats als dos costats dels canals de Milà. Una zona preciosa per passejar i prendre unes copes quan cau el dia.

A més de tot això, van veure la Pinacoteca de Brera i «L’últim sopar» de Leonardo a l’església de Santa Maria delle Grazie. Milà va ser la ciutat que més em va agradar de les tres que vaig visitar, encara que al principi creia que no seria així. Si teniu l’ocasió de visitar aquesta ciutat, val la pena fer-ho, ho gaudireu molt.