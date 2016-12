Notícia La convocatòria 2016 del Renova rep 230 peticions L’import de les ajudes sol·licitades supera l’1,3 milió d’euros Imatge d'arxiu de la presentació dels canvis en el Pla Renova. Autor/a: ANA

La convocatòria 2016 del programa Renova ha rebut 230 sol·licituds, xifra que representa un augment del 17% en relació al 2015. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va explicar ahir que en els dos últims dies de convocatòria es van rebre el 16% de les peticions (37). A més, una tercera part dels sol·licitants (el 33%) van formalitzar la demanda durant el darrer mes de convocatòria, que va cloure el 2 de desembre.



L’import total d’ajudes sol·licitades durant el 2016 ha superat, per primera vegada, el milió d’euros disponible, concretamanet ha assolit la xifra d’1.350.000 euros, el que suposa un increment del 50% respecte al 2015. Calvó va afegir que pel que fa els avals per a préstecs preferents, la demanda ha estat d’un total de 1.060.000 euros, un augment de més del 92% respecte el 2015.



Com que el nombre de demandes super en escreix la quantitat de subvencions disponibles, el Govern ha acordat que les 42 sol·licituds que no han pogut ser resoltes el 2016 seran reconduïdes a la convocatòria del 2017, que disposarà d’un pressupost d’1,5 milions d’euros.

El programa Renova consisteix en atorgar ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables. Per a la convocatòria 2016 s’han incorporat nous supòsits, com els ajuts a la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, la retirada o gestió d’elements d’amiant que es detectin en edificis i les instal·lacions d’aprofitament d’energia solar i de l’energia continguda a l’aire. D’altres accions són la implantació d’energies renovables als edificis existents o les millores de la seguretat industrial en les instal·lacions.