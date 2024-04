Les 10 noves torres del Clot d'Emprivat seran més regulars per permetre més espais verds

La zona del Clot d'Emprivat es prepara per rebre 10 torres més. Concretament, dues parcel·les amb quatre torres, quatre més en una segona, i dues altres. Així ho va confirmar la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, en unes declaracions al programa La Clau de Ràdio i Televisió d'Andorra, en les quals va detallar que "hi haurà una artèria de 25 metres de separació entre edificis".

Així i tot, la cònsol va recordar també que les obres es troben aturades des del dia 10 de gener, a excepció de les que havien entrat a tràmit, encara que reivindicant que el nou pla d'urbanisme parroquial mantindrà la cessió del 15% del terreny amb l'objectiu de "protegir el patrimoni, el paisatge i el benestar". Entre altres coses, aquest 15% permetrà que hi hagi 350 places d'aparcament al Falgueró.

Qüestionada pel tema durant la visita dels cònsols de la parròquia a la fira de Sant Jordi d’Escaldes-Engordany, Gili ha reivindicat que "hem d'estar contents de la modificació que vam poder fer el 2022, que és la d'alliberar espai a nivell del sòl". La cònsol ha explicat que l'any 2018, quan es van decidir fer les torres, el seu equip encara no es trobava a la corporació comunal i ara, un cop ja estan fetes, no poden fer res més que valorar aquest canvi que es va poder fer en relació amb el sòl.

En aquest sentit, Gili ha apuntat que "quan estiguin més avançades veurem que no tenen res a veure les noves amb el que s'havia fet fins ara". Tot i que l'alçada màxima és la mateixa que hi ha ara, el que sí que canviarà serà la forma: "Si us fixeu en les que hi ha ara, són molt amples de baix i es van estrenyent. En canvi, ara seran més regulars i geomètriques per permetre aquest alliberament a nivell del sòl".

Pel que fa als terminis, de moment les obres noves estan aturades des del 10 de gener i la idea és que continuin així durant un any. Encara així, l'aixecament de les noves torres dependrà de la velocitat de les empreses encarregades de dur-lo a terme. "Entenem que uns dos o tres anys no ens ho treu ningú", ha manifestat Rosa Gili.