Notícia Guerra entre l’AREB i Panamà per la resolució de la filial de BPA Els dos ens discrepen en el procés de venda de l’entitat panamenya Imatge de l’antiga seu central de Banca Privada d’Andorra (BPA). Autor/a: TONY LARA

La Superintendencia de Bancos de Panamà va ordenar dilluns la liquidació de Banca Privada d’Andorra Panamà després que l’intent de venda de la filial no prosperés. En el motiu de per què no ha tirat endavant el procés de venda és on el regulador bancari panameny i l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) discrepen. El primer culpa l’ens andorrà del fracàs mentre que el segon assegura que la decisió de liquidar l’entitat únicament correspon a la Superintendencia.



Més concretament, el comunicat publicat pel regulador panameny critica l’actuació de l’AREB davant d’un potencial comprador. «L’oferta vinculant presentada pel potencial comprador vencia el 28 de novembre de 2016, per la qual cosa aquest, a falta d’una resposta formal d’acceptació per part de l’AREB, entitat responsable del Grup de Banca Privada d’Andorra, dóna per cancel·lada l’oferta de compra per BPA Panamà», expliquen.



Davant d’aquest fet, la Superintendencia assegura que es va posar en contacte amb «les autoritats supervisores d’Andorra» –és a dir, amb l’INAF– i amb l’AREB per «rebre aclariments i explicacions respecte als fons i valors confiats per BPA Panamà a BPA Andorra». La resposta per part de l’Agència andorrana informa que el procés de trasllat d’actius líquids que estaven col·locats a Credit Suisse faria allargar el procés. Una resposta que la Superintendencia de Panamà considera que «crea expectatives incertes». Per això, argumenta, decideix ordenar la liquidació forçosa de la filial.



Per la seva banda, l’AREB, també a través d’un comunicat, exposa que sí que va donar resposta a l’únic candidat que en una segona fase del procés va mostrar interès en comprar BPA Panamà. L’última comunicació amb el potencial comprador, indiquen, va ser a data de 28 de novembre apuntant que «s’havia d’assolir un preu més alt a l’oferta i que mentrestant es seguiria treballant per a poder complir amb la condició precedent de la disponibilitat dels actius». La resposta va ser, segons l’AREB, «que no podia continuar en el procés sense més claredat pel que feia a la futura disponibilitat dels actius dels clients» atrapats a Suïssa.



Finalment, l’ens andorrà conclou que «entenem que la manca d’una oferta ferma i en condicions acceptables pel venedor ha estat una de les consideracions principals a tenir en compte per part de la Superintendencia de Bancos de Panamá i la Superintendencia de Valores de Panamá per instar la liquidació d’ambdues filials de BPA, fet que no ha estat ni decidit ni tan sols sol·licitat per BPA ni per l’AREB».