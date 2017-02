Cinca no veu cap impediment legal si no s’aprova la congelació de les transferències

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va assegurar ahir que en cas que avui finalment no tiri endavant la congelació de les transferències i que, per tant, s’hagin d’incorporar més de vuit milions per als comuns al pressupost, no s’estarà cometent cap il·legalitat, ja que «no se superarien els límits d’endeutament marcats per la Llei de Finances Públiques», més coneguda com la Regla d’Or. Cal recordar que els comptes estatals preveuen, un any més, que els diners que l’Executiu ha de traspassar a les corporacions quedin congelats a 54,6 milions, davant dels 63 milions que enguany els pertocarien per llei –el text legislatiu estableix que els comuns han de rebre un 18% dels ingressos totals de l’Estat–.



El debat sorgeix perquè en el supòsit que finalment la congelació no s’aprovi, el pressupost quedaria desquadrat en aquests 8,4 milions de diferència. Un fet que, segons Cinca, no és rellevant «ja que la llei ja preveu com s’ha de fer front en el cas que s’hagin d’enviar diners a alguna partida que quedi infrapressupostada». A l’entendre del ministre, «el debat és si té sentit o no fer una transferència per un import molt més gran del que els propis comuns i el Govern van entendre que calia fer vista l’evolució dels ingressos de l’Estat». «La pregunta és si a la vista que ja tenim pràcticament enllestit un nou model de transferències que serà portat a debat al parlament durant el 2017 i que per tant és perfectament possible que estigui aprovat aquest any i aplicable en el proper exercici; si a la vista que aquesta situació transitòria està aprovada pels propis comuns; i si a la vista que els comuns han aprovat els seus pressupostos tenint en compte aquesta quantitat; té sentit que transferim vuit milions més que a hores d’ara no es valoren com a imprescindibles pels comuns», va qüestionar el ministre.

A l’espera del vot del PS/ En tot cas, l’aprovació o no de la congelació de les transferències es decidirà avui al Consell General. Així, per mantenir-les en els 54,6 milions actuals el Govern necessita una majoria qualificada al parlament. Per obtenir-la, l’Executiu ha d’aconseguir una majoria tant entre els consellers escollits per les llistes nacionals com pels elegits a les llistes parroquials. En el darrer cas no hi ha cap dificultat, ja que Demòcrates per Andorra (DA) té deu consellers parroquials de 14, però en les nacionals únicament en té cinc de 14. En el darrer pressupost ja hi va haver aquest obstacle però el suport dels consellers socialdemòcrates va permetre la congelació. En aquesta ocasió però, el PS ha manifestat en diverses ocasions la seva negativa a donar suport als demòcrates. Caldrà veure avui quin és finalment el sentit de vot dels consellers socialdemòcrates en el debat que té lloc al Consell General.



Precisament amb la voluntat de convèncer els membres del PS perquè votin a favor de la congelació, el cap de Govern, Toni Martí, i la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, es van reunir ahir amb els tres consellers. Amb tot, des del partit socialdemòcrata no es va voler avançar ni valorar la trobada mantinguda. Per part de l’Executiu, Cinca va indicar que Martí va valorar «positivament» la reunió però que desconeixia si l’explicació donada «seria suficient com perquè puguin variar el seu sentit del vot».



Per la seva banda, el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va refermar que aprovar la congelació «farà un mal favor al país» i va recalcar que «ja ni ha prou d’aquesta comèdia i de posar pegats». Pel que fa al grup liberal, van preferir no fer declaracions a l’espera del resultat de la votació que tindrà lloc aquesta tarda. H