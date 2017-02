Liberals posa en dubte les dades d’inversió estrangera

Liberals d’Andorra va posar ahir en dubte les dades presentades dilluns passat pel ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, insinuant que «gran part de la inversió immobiliària estrangera que es va presentar com a nova seria en realitat una regularització d’inversions antigues». Aquestes van ser les declaracions de Joan Carles Camp, conseller general del partit, que també va destacar que «aquesta partida té un pes molt important en el total de la inversió estrangera, pel que si realment fos així la xifra final seria més baixa del que es va dir públicament». Per altra banda, Camp va explicar que «la falta de seguretat jurídica i financera així com la manca d’un marc fiscal estable fan que les empreses decideixin no instal·lar-se al país». En aquest aspecte, va criticar que el Govern «no sigui capaç de reduir la despesa i es vegi obligat a incrementar la pressió fiscal», tal com va anunciar el president de la CASS dies enrere, una mesura que «no ajuda a atraure empreses de fora del país».

SDP / Marc Miralles, secretari d’organització de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), va manifestar que «la inversió estrangera no aporta gairebé cap riquesa al país», ja que «quan compares Andorra amb altres països similars, petits i basats en el turisme i el comerç, com Malta o Liechtenstein, veiem que els nivells d’inversió forana són molt més elevats». Segons Miralles, «si volem que la inversió estrangera reactivi l’economia del país hauríem d’estar entre un 15»% i 20%, i no en el 3,8% actual». El representant socialdemòcrata també va criticar que «la majoria de les inversions són d’empreses de gestió patrimonial i d’advocacia», un fet que provoca «que l’economia del país no se’n vegi beneficiada» perquè «treballen des d’altres països, majoritàriament Espanya i, malgrat oferir els serveis a Andorra, els diners no es queden al nostre país». Per últim, Miralles va destacar la necessitat d’establir un «bon acord» amb la Unió Europea i fomentar una bona imatge del país ja que, en cas contrari, les empreses «no voldran establir-se al país».

PS / Des del Partit Socialdemòcrata (PS) també van criticar que les mesures preses per l’Executiu «no han donat els fruits esperats» en aquest àmbit, afirmant que es tracta «d’un fracàs des del punt de vista polític». Segons Pere López, conseller general, les inversions estrangeres «es troben amb moltes dificultats de tipus burocràtic per venir a operar al país», i van manifestar que «tant per raons de caire conjuntural com per la mala gestió del Govern» la situació continua sent decepcionant.

CEA i pime / El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, també va incidir en «l’excés de burocràcia que caracteritza el nostres país», un fet que «allunya moltes de les empreses que podrien instal·lar-s’hi». En aquest aspecte, va explicar que «les empreses que tenen sort obren al cap de dos mesos d’haver començat a fer els tràmits, mentre que a bona part dels països comunitaris es pot fer en tan sols 24 o 48 hores». D’altra banda, va posar en dubte l’excés de control que s’exerceix sobre les empreses per a que puguin ubicar-se a Andorra, proposant «que els mecanismes de supervisió s’implementin a posteriori, un cop ja ha estat creada». «Tenim la mania de controlar-ho tot, quan precisament hauríem de ser un país punter en facilitar que les empreses arribin al territori», va finalitzar.



Marc Aleix, president de la Petita i Mitjana Empresa (PIME), va atribuir l’estancament de la inversió als «problemes estructurals que té el país». Segons Aleix, cal canviar la legislació per «donar a conèixer Andorra més enllà de les nostres fronteres», i va criticar que «per arribar als altres països haguem de passar pels Estats veïns, que ja sabem com són». Per últim, va criticar les «enormes dificultats que tenen els empresaris per obrir un compte bancari», ja que «se’ls exigeix una sèrie d’accions que s’acaben fent molt feixugues».