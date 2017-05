Notícia L’augment de la taxa de tabac fa pujar un 41% els ingressos de l’Estat La duana ha recaptat 64,3 milions des del gener, un 72% més que el primer quadrimestre del 2016 Paquets de tabac en un estanc del Principat. Autor/a: MARICEL BLANCH

La decisió del Govern d’incrementar un 10% la taxa del tabac que va entrar en vigor a principis del mes de març passat ha provocat un augment del 41,3% en els ingressos de l’Estat en el primer quadrimestre de l’any en relació el del 2016. En números absoluts, l’ascens és d’uns 28 milions d’euros, una xifra gairebé idèntica a la pujada d’ingressos per la taxa del tabac que en aquests primers quatre mesos de l’any, que és de prop de 27 milions, segons dades del Ministeri de Finances.



La pujada ja es va fer notar entre el mes de febrer i el mes de març quan els ingressos van passar de 10,6 milions d’euros a 21,2. De març del 2016 a març del 2017 la diferència també és molt elevada, arribant a ser prop d’un 93% més enguany. Durant l’abril, els diners recaptats han seguit pujant i s’han situat als 21,7 milions d’euros, un 119,7% que el mateix període de l’any passat.



Pel que fa a l’acumulat, els primers quatre mesos de l’any acumulen 64,3 milions d’euros provinents de la taxa d’importació del tabac, el 71,8% més que el 2016. Respecte a fa dos anys, els ingressos del primer quadrimestre gairebé s’han duplicat, passant de 32,7 als 64,3 milions d’euros actuals.



Els ingressos de l’Estat / En total, l’Estat ha recaptat gairebé 96 milions d’euros des del gener per taxa d’importacions per diversos productes. En aquest mateix període de l’any precedent s’havien recaptat menys de 68 milions, i en el mateix període respecte fa dos anys, 62,7. En el cas de les dades mensuals, la pujada d’ingressos encara és més elevada. Així, mentre que l’abril del 2016 es van recaptar poc més de 17 milions d’euros, enguany se n’han recaptat 28,9, un 69% més. Una pujada que ja es va fer notar el mes de març quan la pujada va ser del 55,5%.



Més diners però menys importacions / Malgrat l’augment d’ingressos provinents de les taxes per importacions, les dades publicades pel Departament d’Estadística mostren una davallada de les importacions de begudes i tabac els dos darrers mesos. Amb detall, les importacions d’aquest mes d’abril han baixat un 31,4% respecte el mateix període de l’any 2016. Amb tot, les dades acumulades segueixen sent positives. Així, si comparem el valor de les importacions del primer quadrimestre del 2016 amb el valor de les del 2017 la variació és d’un 5,7% més.



Segons el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, la caiguda del valor de les importacions de març i abril «té a veure amb la baixada d’afluència turística a causa del final de l’hivern». Altimir va indicar que desconeix si la davallada podria tenir a veure amb l’augment dels casos de contraban. En tot cas, des de la CEA es va aplaudir el fet que el Govern hagi incrementat les mesures per reduir-lo.