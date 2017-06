Notícia Maleït ‘average’ L’FC Andorra ho prova tot, però no passa de l’empat al camp del Sants i finalitza la temporada tercer Ludo en una acció ofensiva en el partit jugat ahir al camp de l’Energia contra l’UE Sants. Autor/a: J. J. B.

No va poder ser. L’UA Horta ben aviat va encarrilar el seu partit amb el CF Lloret (4-0), assegurant-se l’ascens a la Tercera Divisió. Això deixava a l’UE Sants i l’FC Andorra jugant-se la plaça de promoció. Els tricolors van lluitar-ho fins al darrer instant, però no van poder passar de l’empat i finalitzen la temporada tercers, igualats a punts amb el Sants, però amb l’average en contra.



El matx s’iniciava al camp de l’Energia amb un sentit homenatge a Emili Vicente. Calia veure com els jugadors andorrans arribaven al partit, que tenia una alta càrrega emocional per a ells després de la mort del seu entrenador. Volien retre-li homenatge amb una victòria. A la primera part el conjunt barceloní va portar el pes del partit i en atac, sobretot, era per banda dreta per on arribava. Els tricolors estaven ben posicionats defensivament. Les ocasions no van arribar fins al tram final. Quasi arribant al descans Sergio Navarro realitzava un xut per baix que Pol aturava. Quan tot just s’havia mostrat el temps d’afegit Gaudioso assistia a Borull, que amb un potent xut marcava.



Els andorrans van rebre un cop important just abans del descans i calia reaccionar a la represa. I van fer-ho, aprofitant també que el Sants va retrocedir línies. Només iniciar-se el segon temps un cop de cap de Robert a la sortida d’un córner s’escapava fregant el pal. Una rematada de Cristian la treia la defensa i el posterior xut de Roy l’aturava Yamandú en dos temps. Al 58 una falta servida per Pujol l’impactava Àlex amb el cap i la pilota s’estavellava al pal. Els tricolors estaven bolcats a l’atac. A una centrada de Kike no hi arribava Ludo i sí Cura, que ben a prop va estar de fer-se gol en pròpia porteria. A pilota aturada es creava perill. En un córner Cisteró rematava alt.



El gol s’ensumava i arribava al 75. Ludo veia l’entrada per la dreta de Cristian, que amb un xut sec creuat feia l’empat. La seva celebració, igual que la d’altres jugadors tricolors, va ser aixecant els braços cap el cel en memòria de qui fou el seu entrenador. Volien dedicar-li la victòria i van lluitar-ho fins al darrer sospir. Tant estaven en facetes ofensives que Sergio Navarro va tenir a les seves botes el segon pels locals a porteria buida des del mig del camp en una contra, però l’esfèrica anava fora. Les ocasions es repetien pels del Principat. Aguilar rematava amb el cap d’esquenes a porteria i Yamandú va tenir problemes per enviar la pilota a córner. A la sortida d’aquest la defensa rebutjava la rematada de Roy. Franco feia lluir Pol després d’una jugada personal, amb el porter mostrant-se segur. Al 90 Kike no posava bé el coll i el seu cop de cap sortida desviat. L‘última ocasió era de Moreno, que es trobava amb l’aturada de Yamandú. Amb el xiulet final l’alegria dels locals contrastava amb uns jugadors andorrans desfets, que no van poder evitar les llàgrimes sobre el mateix terreny de joc. No només per la derrota i que l’ascens s’esfumés, sinó per tot el que han viscut els últims dies. Els aficionats andorrans, en alt nombre al camp de l’Energia, els van recompensar amb un fort aplaudiment per tot l’esforç que hi havien posat.



«En línies generals per ocasions i sensacions hem merescut guanyar. És una pena perquè al final ens hem quedat a un gol, però hem d’estar orgullosos del que han fet els jugadors», exposava després del matx Eloy Casals, que va agafar la direcció de l’equip la setmana passada juntament amb Richard Imbernón. Aquest no era una partit qualsevol i «sabíem que seria un degoteig d’emocions i al final ha estat una tempesta d’emocions. Hem tingut les ocasions, hem transmès moltíssim en veure el públic que ens ha vingut a animar, ens ho hem cregut i refet al gol que havíem rebut al temps de descompte de la primera part, a la setmana difícil, a que ells no volien encaixar gol; i al final no li hem pogut retre aquest homenatge a l’Emili, que es mereixia això i molt més». L’equip es va esprémer i «podem estar tranquils perquè ho hem provat tot, els jugadors han entès que és el que s’havia de fer a cada moment, s’ha arriscat, s’ha anat a pel partit, i al final per la falta d’encert i algun petit detall no hem pogut guanyar».



El president de l’FC Andorra, Albert Ferré, assenyalava que «ens ho jugàvem tot a un partit, amb uns condicionants que no eren els més adients per a nosaltres, però hem intentat lluitar-ho fins el final», valorant que pel vist sobre el camp a aquesta darrera jornada «s’ha de lloar el partit que han fer els jugadors i donar les gràcies als dos entrenadors que ens han ajudat en aquest últim matx». Per molt poc es va escapar l’ascens i «ara podríem pensar en els partits on si haguéssim ni que fos empatar o marcat algun gol més, però hem arribat al final de la lliga amb opcions, en unes circumstàncies que hem intentat portar de la millor manera possible».