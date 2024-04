Avís groc per les acumulacions de precipitació previstes i l'increment de vent

De cara al diumenge, hi continuarà havent precipitacions generalitzades, però menys intenses que dissabte. El vent de component sud-oest arribarà a ràfegues de 53 km/h al matí als fons de vall i de 70 km/h en altitud. Les temperatures mínimes previstes són de 4ºC a la parròquia d'Andorra la Vella, 3ºC a 1.500 metres i -3ºC al Pas de la Casa. Les màximes seran de 13ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa.

Pel que fa al dia de demà, el descens de latitud d'una pertorbació atlàntica per l'oest de la Península ens afectarà amb un flux de sud-oest que deixarà precipitacions generalitzades i abundants que poden anar acompanyades puntualment d'activitat elèctrica. El vent de component sud-oest arribarà a ràfegues de 30 km/h al matí als fons de vall i de 70 km/h en altitud. Les temperatures mínimes previstes són de 6ºC a Andorra la Vella, 4ºC a 1.500 metres i -3ºC al Pas de la Casa. Les màximes seran de 10ºC a Andorra la Vella, 8ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa.

Les acumulacions de precipitació previstes per demà, més abundants a la meitat oest d'Andorra, i l'increment del vent en altura i que es generalitzarà demà a la tarda fan activar l'avís groc per pluja i vent. La nevada d'ahir a la tarda i nit ha deixat fins a 6 cm de neu a les parts més altes del Principat. En forma de pluja s'han acumulat fins a 19,3 mm a Sorteny, mentre que al sud d'Andorra les acumulacions han sigut més minses amb 2,2 mm al Roc de Sant Pere.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació