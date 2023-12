La poca transparència i un resultat ple de dubtes

El fulletó envers les eleccions comunals, pel que fa a la parròquia d’Ordino, sembla ser que només acaba de començar. Fa un parell de dies, la formació encapçalada per Enric Dolsa ja va informar de sospites d’anomalies en els vots judicials. Els motius ja els saben tots, i de ben cert és que els tenen amb raó.

La cosa, però, va més enllà. Ja no només pels fets terrorífics i catastròfics que podria suposar que, d’arribar-se a revisar els sobres dels vots judicials, s’arribés a la conclusió que els protocols de les eleccions s’han trastocat, sinó per la senyalització que tot el món sencer faria del país. I òbviament, com poden entendre, no d’una acció positiva.

Ja amb l’entrada a la Batllia de la petició en contra de la proclamació de Maria del Mar Coma per part d’Units per Ordino, només caldrà esperar que surti a la llum la veritat.

Fa pocs dies, en aquest mateix espai, es va escriure sobre una de les màximes de la democràcia, la transparència. Una transparència que, en aquest cas, brilla per la seva absència. En aquest sentit, des d’Units per Ordino sempre han procurat donar la màxima transparència als electors, que es mereixen saber més que ningú si el seu vot ha anat realment a la candidatura que volien o, si és el cas, que de veritat hagin hagut anomalies durant el procés, aspecte del qual la nova mandatària comunal intenta treure el màxim de ferro per desviar les opinions.

De la mateixa manera que opinen des de la formació ordinenca liderada per Enric Dolsa, no es pot acceptar de cap de les maneres un resultat que està envoltat per molts dubtes, sobretot en unes eleccions. I encara menys quan des de les entitats i corporacions no s’estén el braç per veritablement ajudar a aclarir la boira que hi ha al respecte.