Dotar el Cos de Policia de recursos humans és prioritari

No és tant demanar la petició que va fer ahir el director del Cos de Policia d’arribar als 300 efectius policials abans de finalitzar la legislatura. De fet, si una cosa ha caracteritzat el nostre país fins ara és el nivell de seguretat que hi ha, la tranquil·litat amb la qual andorrans i residents es mouen pel país sense haver de patir. Tot i que és evident que sempre hi haurà casos, per sort són aïllats i no es respira la inseguretat que hi ha a moltes ciutats dels països veïns. Per tant, dotar al cos policial de mecanismes que permetin continuar en aquesta línia és necessari. I quan es parla de mecanismes es para tant d’humans com materials. I més quan el Govern dirigeix el país cap a una obertura amb l’Acord d’associació que aquest està negociant amb la Unió Europea. Perquè la col·laboració amb altres cossos policials no serà nou amb l’Acord, ja que fins ara ja s’ha estat fent. Però necessitem una Policia forta i amb mecanismes per lluitar contra la delinqüència.