Pasqualina Gaultier coneguda com ‘la mare Noêl’, és originaria de França i filla de pares italians. Emprenedora de cor, la seva imaginació festiva la portava a organitzar esdeveniments. És creadora de la societat ARES Consulting Group a Andorra,que dona multiservei a les empreses en diferents àmbits (editorials de programari, solucions, assesorament i suport, etc). Gaultier viu el Nadal d’una manera molt especial que fa que passin les hores i s’oblidi del temps cada vegada que decora la ‘Casa de la Mare Noêl’ situada al xalet arcalis del Camí d’Encodina.

–Què significa per a vostè el Nadal?

–És un esdeveniment grandiós on l’alegria, el compartir i l’ajuda mútua són el fil conductor del nostre creador. M’encanta i adoro reviure la màgia del Nadal. Soc més feliç quan la meva família i amics tornen a la infància per un moment amb records intensos a través de les meves decoracions i quadres animats. El Nadal és el dia més bonic de l’any, i al Principat brilla amb mil llums a totes les parròquies i cadascun de nosaltres treballa a casa nostra per contribuir a la màgia del Nadal.

–Quan i per què va començar a decorar casa seva?

–Aquesta passió ‘malaltissa’ me la van transmetre els meus pares, i jo des de sempre ja creava cada any paisatges durant les festes de Nadal i en altes festivitats. L’excés ha agafat el relleu des del naixement del meu primer net. Es la meva tasca transmetre-li aquesta celebració catòlica amb els valors de la nostra història i dels nostres orígens.

–Quina és la seva inspiració?

–Abans de les meves creacions, preparo un escenari per transmetre l’emoció més total i sentir les seves reaccions a través de les persones. La meva inspiració es construeix a mesura que avancen els meus treballs, per aconseguir la perfecció en els més petits detalls de l’escena i el tema.

–Reutilitza la decoració o cada any compres coses noves?

–La meva temàtica canvia cada any, alhora que reutilitzo les decoracions d’anys anteriors. Reconstrueixo nous paisatges amb afegits segons l’escenari que defineixo prèviament. Òbviament, cada any necessito més i més metres quadrats. La veritat és que en 20 anys crec que necessitaria un semiremolc i un local gran, i també un mes sencer de preparació.

–Quina és la seva pel·lícula de Nadal preferida? I quina cançó?

–La tradició familiar durant les festes de Nadal era veure la pel·lícula de culte ‘Els Deu Manaments’. Aquesta pel·lícula la porto al meu cor, i va forjar la dona que soc avui en dia. Tinc dues cançons que em ressonen al cap en temps de Nadal: la primera és ‘ Tu scende bande stelle’ i l’altre ‘Feliz navidad’.

–Quina és la seva decoració més preciada?

–Va ser un encàrrec específic d’un client per a un esdeveniment que va tenir lloc en un lloc màgic on vaig haver de redoblar la meva imaginació perquè els convidats poguessin viatjar al món de les fades. Va ser una creació que va requerir quatre setmanes de treball intens.

–Té pensada la decoració de l’any que ve?

–Tinc una creació en un racó del meu cervell que fa temps que germina, i que segurament implementaré l’any vinent.

–Com se sent cada vegada que decora la casa?

–És una barreja d’eufòria, moltes idees, estones d’investigació, passió i molta atenció als detalls perquè les meves decoracions es fusionin amb el meu entorn quotidià. La meva passió desbordant fa que passin hores i hores i m’oblidi del temps i de l’espai.