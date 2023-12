José Ramón González és el director del centre UNNIC. Amb una àmplia experiència en el sector dins del grup Orenes, l’altre soci de Jocs SA, va agafar el relleu com a director el passat mes d’octubre. Des d’EL PERIÒDIC, hem volgut parlar amb ell perquè ens expliqués una mica quin balanç fan del primer any d’UNNIC, quins objectius tenen des del centre, i conèixer quina oferta tenen preparada per la festa de Cap d’Any.

–Quin balanç fa d’aquest primer any del Centre UNNIC?

–Estem a punt de complir nou mesos, i estem molt contents de com hem engegat aquest projecte. Els nostres espais gastronòmics estan sent elogiats per la seva oferta variada i completa, amb la que intentem crear experiències úniques a través de propostes que fusionen els sabors més tradicionals del país, amb d’altres més avantguardistes i internacionals. La discoteca s’ha convertit en un punt de referència a la nit andorrana i ha generat un gran interès entre els qui ens visiten. A més, el business center està demostrant ser un actiu important, rebent una resposta molt positiva i guanyant-se la confiança d’empreses i marques en poc temps, ja siguin locals o internacionals. Pel que fa al Gran Casino d’Andorra, inclòs dins l’oferta d’oci i entreteniment d’UNNIC, també està experimentant un creixement constant en aquests primers mesos d’obertura i continuarem desenvolupant noves iniciatives que facin encara més divertida i entretinguda l’experiència que pots viure en cada espai. Així mateix, m’agradaria destacar d’aquest inici el compromís, la determinació i la professionalitat de tot l’equip. UNNIC ha estat creat per ser un referent turístic del sud d’Europa i continuarem treballant per aconseguir-ho.

–Quanta gent forma part de la plantilla?

–Ara mateix som 164 persones de forma directa, i, des de l’obertura hem contractat moltes més persones de forma indirecta que hem anat necessitant de forma puntual per als diferents esdeveniments que organitzem.



–Quants visitants han tingut aquest 2023?

–A tot el centre, en aquests nou mesos des de l’obertura, hem superat els 200.000 visitants i la xifra continua creixent dia a dia.



–Hi havia més clients nacional o internacional?

–Durant els primers mesos, l’afluència de clients era majoritàriament nacional, com és habitual en qualsevol iniciativa d’aquest tipus. Però des de la tardor cap aquí estan augmentant els clients internacionals principalment francesos i espanyols. El coneixement sobre UNNIC està traspassant les nostres fronteres i el nostre objectiu és continuar atraient nous turistes perquè coneguin UNNIC, però sobretot el país.



–Quin esdeveniment és el que ha funcionat millor?

–Tenim diversos esdeveniments que han funcionat molt bé. La festa ALL IN 2024, la de Cap d’Any, ha generat molta expectació, quedant ja molt poques entrades per a la festa de la discoteca, i havent venut pràcticament el 90% dels sopars disponibles. També ha funcionat molt bé la primera festa Experience que vam organitzar el passat 8 de desembre, basada en el món glamurós de les pel·lícules de James Bond, o els concerts tribut a Estopa o The Police entre d’altres. Els show dinners, els sopars amb espectacle, que recuperarem el 2024, també van generar expectació al país, així com els monòlegs humorístics.

–Quin és el ‘feedback’ dels clients? I dels inversors?

–El feedback en general és molt positiu. Apreciem enormement qualsevol crítica o opinió de millora que ens poden fer arribar tant clients com inversors, i, de fet, les modificacions que realitzem en qualsevol de les àrees del centre, sempre venen motivades per l’actitud de millora contínua que tenim implantada al centre. Tots els nostres equips vetllen perquè el client, ja es tracti d’un inversor o no, rebi un tracte excel·lent i percebi la màxima qualitat en tot el que oferim perquè som un producte únic i així ens agrada que se senti el nostre client.

–Quina és l’oferta que fan per la nit de Cap d’Any a UNNIC?

La nostra oferta per a l’última nit de l’any s’inclou en la que hem denominat la festa ALL IN 2024. Les opcions són variades, però hem de separar l’opció de venir a sopar i a la festa post campanades, o venir simplement a la discoteca a passar-ho bé les primeres hores del 2024. Si el client desitja sopar, té diverses opcions. Sopar al Restaurant d’UNNIC, amb un menú exquisit al nivell de la celebració i al nivell habitual d’alta qualitat ofert per la nostra joia gastronòmica. Ha estat tal l’èxit que ha tingut, que ja ha esgotat totes les taules disponibles i ens ha obligat a oferir el mateix menú en un altre dels nostres restaurants estrella, el Red Bar del Gran Casino d’Andorra, que també ha esgotat totes les places disponibles. O bé, també hi ha l’opció de sopar a la mateixa discoteca, en format còctel. Una forma diferent i desenfadada de celebrar l’entrada el 2024. Totes aquestes opcions inclouen el cotilló i la celebració de les campanades al mateix centre. I a partir de les 00.30 hores s’obren les portes de la discoteca per rebre tots els nostres clients que hagin comprat l’entrada amb antelació. En tots els formats de la festa ALL IN 2024 s’inclouen més coses que es poden descobrir entrant a la nostra pàgina web unnicandorra.com.

–Quantes reserves ha tingut per al sopar de Cap d’Any?

–Als restaurants hem passat de les 240 persones, i entrades per a la discoteca se n’han venut aproximadament 300.

–Quines novetats té previstes de cara a l’any vinent?

–Des del punt de vista gastronòmic i d’oci, la principal novetat és que recuperem i potenciarem les tardes d’oci i entreteniment al nostre centre. Noves propostes i activitats per gaudir d’aquells moments de desconnexió després de la jornada de feina. Volem que el ‘tardeig’ es converteixi en una forma més de temps de gaudir amb amics i família a partir de les 17.00 hores i fins a les 20.30 hores tots els dies de la setmana. Tardes de taula, copa de vi, vistes, i per què no, amenitzat amb jazz o blues suau. També inclourem tastos de vi i formatges, còctels, i moltes més sorpreses i novetats que anirem descobrint al llarg de l’any. A la part més de nit, potenciarem les festes temàtiques Experience, que ja t’informo que la propera estarà tematitzada en el Carnaval de Venècia i que farem el dia 23 de febrer. Però també tindrem noves actuacions musicals, amb un important ventall de bandes tribut a grups internacionals. Els espectacles acompanyats de sopar també tindran el seu protagonisme amb nous formats que inclouran des d’espectacles de circ i acrobàtics, fins al típic cabaret francès o americà, sense descartar actuacions de vocalistes, duets o quartets de música clàssica o jazz entre d’altres. I tot això sense oblidar que disposarem de DJ per a la discoteca i actuacions puntuals d’artistes de reconegut prestigi.