Henrik Harlaut es va calçar els seus primers esquís amb poc més de 2 anys a la seva Suècia natal, i amb 5 ja competia. Des de llavors, la seva passió pels esports de neu l’han portat a convertir-se amb 32 anys en un dels millors freeskiers del món, sent l’esquiador amb un major número de medalles d’or (8 de 13) en una sola disciplina des que participa en els X Games d’hivern. A més, ha guanyat una medalla de plata al Campionat Mundial d’Esquí Acrobàtic de 2019, i ha participat en tres Jocs Olímpics d’hivern, obtenint una medalla de bronze a Pequín 2022. Actualment esquia i viu a Andorra, país que considera el millor per a la pràctica del freeski.



–Tot i la seva joventut, ja ha obtingut el reconeixement com un dels millors (si no el millor) freeskiers del món, i ho ha guanyat tot. Què li queda per fer?

–Encara tinc molts trucs en ment que vull fer, llocs on vull esquiar, i també pel·lícules que vull rodar (riu). Així que al meu cap tinc molts més projectes per posar en pràctica.

–Com es prepara per a les competicions?

–Esquiant tot el que puc. El meu lema sempre ha estat: «Quant més esquies, millor ets». No hi ha cap codi ni trampa, només treball dur i dedicació!

–En què pensa quan fa acrobàcies?

–Escolto música que m’ajuda a augmentar la confiança en mi mateix, i penso en ser la millor versió de mi com a esquiador!

–Fa que sembli fàcil el que no ho és. Quantes hores entrena?

–Moltíssimes. Quan estic a la neu, entre 8 i 10 hores al dia; i quan no, tot és preparació física per estar llest per a la propera competició!

–Vostè té una estètica molt particular. Li molesta que a vegades se centrin més en el seu aspecte que en la seva tècnica?

–Una gran part del freeski té a veure amb mostrar la teva personalitat i autenticitat, tenir un estil propi també pel que fa a com vesteixes per destacar. En aquest sentit, sé que crido l’atenció, i m’encanta.

–Aquest esport és molt arriscat. Ha tingut sort amb les lesions?

–Sí, perquè és un risc calculat. Tots som conscients que ens podem fer mal, formen part de la pràctica esportiva, sobretot quan portes molts anys. Per això l’objectiu és esforçar-se per millorar però sabent on està el límit de cadascú. Trobar l’equilibri és complicat (riu). Jo he tingut bastant sort, he patit algunes lesions a la meva carrera, però fa molts anys que esquio i m’esforço molt per evitar-les.

–Podria viure a qualsevol lloc del món amb neu, inclòs el seu país d’origen, però ha triat Andorra. Què el va atraure d’aquest país?

–M’encanta Andorra! És única i molt diferent d’allà on vaig créixer! Des que era un nen sempre vaig voler viure en un altre lloc per començar el meu propi camí, i quan vaig descobrir que podia viure aquí tot es va alinear perfectament amb les meves necessitats vitals: bon esquí, gent amigable, excel·lent menjar, magnífiques muntanyes, bon clima i moltes oportunitats per a entrenar. A més, cap altre freeskier s’havia mudat aquí, així que ser el primer i començar el meu propi camí va ser molt interessant per a mi!

–Com és fer esquí acrobàtic a Andorra?

–És perfecte, crec que és un dels millors llocs del món per a fer estil lliure. Tenir tantes pistes d’esquí bones durant el dia i una de nit et permet entrenar més que a la majoria dels altres llocs; i el clima càlid i solejat amb neu suau és increïble, sobretot per a algú com jo que va aprendre a esquiar en l’obscuritat i sobre gel durant la meitat del temps.

–A més d’esquiar, té la seva pròpia línia de roba d’esquí, The Regiment, i li queda temps per a fer pel·lícules. Com desconnecta?

–No crec que desconnecti realment. M’encanta tant el que faig que simplement em dedico a això amb tot el meu cor i ànima, sang, suor i llàgrimes! (Riu).