Paola Sasplugas és una empresària andorrana, cofundadora de la marca Pdpaola juntament amb el seu germà Humbert Sasplugas, amb qui sempre han estat molt units. És filla de pares humils i treballadors, va conèixer l’amor de la seva vida als 16 anys i és arquitecta de formació. Les tres paraules que més la defineixen són creativa, persistent i apassionada. La seva passió l’ha portat a fer de Pdpaola una marca de joies reconeguda internacionalment. Fa poques setmanes van obrir la seva primera botiga física al Principat a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella.

–Com va néixer Pdpaola?

–Quan parlo sobre com va néixer la marca sempre dic que és com un hobby vingut a més. No hi va haver un dia en el qual es va posar el projecte sobre la taula i es va decidir emprendre, sinó que va ser bastant orgànic i natural. Estava a l’últim any de carrera d’arquitectura fent el projecte final i ja veia que allò no m’apassionava massa. Paral·lelament tenia el hobby de muntar les meves peces de joieria amb productes de venda al detall i ho feia a la meva habitació del pis d’estudiants. Un dia, un amic em va dir que allò es podria vendre i vaig provar de vendre-ho a la meva mare, amigues... i quan m’hi vaig posar seriosament, tot i que només ho feia amb esperit de subsistència, el meu germà Humbert va veure una oportunitat de negoci, va tenir com una visió. En aquell moment ell estava buscant també el seu camí i vam decidir associar-nos i ens hi vam posar seriosament. El que volíem fer ha anat evolucionant en el temps.

–Quan va començar amb el projecte estava estudiant arquitectura. A priori semblen dos mons completament diferents.

–No ho són tant. Realment tots dos comparteixen el factor de disseny, la creativitat i tota la qüestió de les proporcions. D’un edifici a una joia hi ha un canvi d’escala, però no deixa de ser disseny. L’arquitectura et dona molta matemàtica mental i això em va portar a tenir aquesta mentalitat empresarial, més enllà de la creativa que ja tenia. En el fons sí que té a veure. En la carrera d’arquitectura passa molt que la gent acaba fent coses diferents, sembla com molt específic, però t’ensenya coses generals.

–Ha comentat que el seu germà ho va veure clar des del principi, però quina va ser la reacció del seu entorn quan els van explicar el que tenien entre mans?

–Al principi una mica de resistència, sobretot a la família, perquè com a pare busques una seguretat pel teu fill i un camí de tocar més de peus a terra. El que nosaltres intentàvem explicar-los és que el risc era relatiu, ja que la inversió era mínima i el risc era només de fallar i haver de fer alguna altra cosa. Però ens van mostrar tot el suport i les meves amigues igual. Sí que és cert que n’he perdut pel camí (riu), però les importants estan allà i sempre havien cregut en aquesta faceta creativa meva i els estic molt agraïda.

–En nombroses entrevistes ha explicat que Pdpaola va néixer amb només 200 euros. En quin moment s’adona que la marca està fent un ‘boom’?

–El primer moment va ser quan vaig veure que no donava l’abast i que em superava a nivell temps, ja que no arribava a servir i poder atendre tot el que m’estaven demanant. Després, quan gent que no té res a veure amb el teu entorn personal et comença a demanar coses i t’adones que està tenint una repercussió més enllà del teu cercle. Això ja va ser un clic que ens va fer veure que podia anar més enllà.

–Pdpaola va néixer com a nativa digital, però ara ja tenen botigues pròpies. Com recorda el pas d’obrir la seva primera botiga?

–No fa gaire, fa dos anys que vam muntar la primera, just després del confinament. Ens hem posat seriosament a treballar en l’expansió de retail i tot i que som nous en això, tenim molta il·lusió. Quan obres una botiga, si analitzes la repercussió d’aquesta amb el negoci online és molt possible que tiri més l’online, però és més un significat sentimental i sobretot és una comunicació molt diferent amb el client. A més, em feia il·lusió perquè és un repte; no és el mateix crear una marca des d’una pantalla que en persona obrint una botiga física. Hi havia la gran pregunta de: com és Pdpaola en un espai? Això no ho sabíem i tot i que pot semblar evident, nosaltres treballàvem a través del web i xarxes socials. Va ser un procés de descobriment, de disseny de l’espai i el procés va ser molt bonic.

–L’empresa ha evolucionat molt en els últims anys. Quina considera que ha estat la clau de l’èxit?

–Sempre depèn d’amb qui et comparis. Som una marca considerable, però tampoc sé si podem parlar d’èxit. Sí que hem crescut i es deu, d’una banda, a ser consistent i fidel amb qui ets mantenint sempre una narrativa i sent fidel a aquest concepte. Això fa que connectis bé amb el públic. Hem sigut protectors i cohesionats amb el producte, tot i que evoluciona, sempre mantens una essència i una visió. L’equip també és molt important. Els fundadors som l’Humbert i jo, però tenim la sort d’haver comptat amb figures clau des de l’inici que han ajudat a impulsar el creixement. Dues persones no poden construir-ho sols i tenim gent que ha construït amb nosaltres.

–Comentava que no sap si es podria parlar d’èxit de marca, però Beyoncé ha portat joies de Pdpaola. Com va ser aquest moment?

–Just Beyoncé la segueixo des de Destiny’s Child i sempre he sigut molt fan d’ella com tothom. Com et pots imaginar la il·lusió va ser immensa, perquè al final és un reconeixement, és veure que algú com ella s’ha fixat en tu. És més el significat de tot el que ella porta darrere. Fa molta il·lusió, però tanta com quan veig pel carrer una noia que no conec de res que porta les nostres joies. Alguna vegada he preguntat a alguna noia pel carrer d’on són les arracades (riu), ho faig sobretot per conèixer la persona.

–Que una artista internacional com Beyoncé porti un collaret de la marca, té repercussió en vendes?

–Sí, perquè et donen una visibilitat molt gran. Aquesta gent té un micròfon i tu no estàs a aquest punt. Cada vegada que algú rellevant porta una joia teva és com tenir un aparador al carrer, però multiplicat.

–Durant l’últim any han tingut una gran expansió. Actualment estan en més de 15 mercats internacionals. Com han arribat a aquest punt?

–Hem arribat aquí trobant molt bons partners, sobretot en mercats exòtics on d’entrada és molt difícil pel factor cultural i per fer encaixar la teva marca allà sense donar l’esquena a la teva mateixa marca. També ens ha portat fins aquí l’esperit d’ambició que tenim tant l’Humbert com jo, és innat en nosaltres. Ens omple molt tenir nous reptes i sentim que la marca té capacitat per calar culturalment en el món en general i que sigui una marca que perduri en el temps. Aquesta força nostra i els partners han estat la clau per arribar fins aquí.

–Fa uns dies van inaugurar la primera botiga de Pdpaola a Andorra. Què significa per a vostès haver obert a casa?

–Significa molt. Em vaig criar aquí. On estem ara havia estat aquí de petita, és el lloc on tinc els records de la meva infància. Qui m’havia de dir a mi en aquell llavors que aquí avui obriria una botiga? És bastant surrealista. Amb aquesta botiga hi tinc un vincle molt més gran que amb qualsevol altra pel fet de ser casa meva, estar a prop de la meva gent, a vegades passo i veig gent que conec que entra a la botiga... Fa molta il·lusió!

–Com ha estat l’acollida al país?

–L’acollida ha estat molt bona, estem molt contents. Va ser molt clau poder obrir abans de Nadal perquè va ser un repte de timings perquè just havíem iniciat el projecte feia un mes, però ha valgut la pena. Aquests dies de festa hi ha hagut molta afluència de gent i això s’ha notat. A més hem creat un molt bon equip.

–Ja per acabar, què és l’èxit per a Paola Sasplugas?

–L’èxit és tenir una família sana, que tinguem el necessari per viure i poder viure d’allò que m’agrada.

–I la felicitat?

–La felicitat és la família.