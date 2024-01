Eric Luque és compositor i productor. Actualment, treballa fent la banda sonora i els efectes de so d’un videojoc per l’empresa andorrana Nerazim. L’any 2004 va començar a tocar la guitarra de manera autodidacta. Va estar durant uns quants anys a un grup de heavy metal i després es va posar més seriosament amb el tema de composició. Més endavant, va aprendre a tocar la bateria i el piano. Cap a l’any 2014 va entrar a treballar amb un grup d’amics per fer bandes sonores per a videojocs on van guanyar el Play Station Talents. I d’aquí va passar a treballar per l’empresa andorrana Nerazim.

–Quan va tenir clar que volia ser compositor?

–A l’estiu del 2003. Em vaig adonar que això és el que realment m’agrada.

–Quan va decidir especialitzar-se a fer bandes sonores i crear efectes de so de videojocs?

–Això va ser cap al 2014. Perquè a mi m’agrada fer una mica de tot, però jo componia coses que no tenien cap mena de sentit per un grup. Jo feia més coses de música clàssica, pop o hip hop. Llavors vaig veure que a mi m’agradava qualsevol cosa i feia música, tocava en directe i això.

–Primer va estar a una empresa d’amics on van treure un videojoc. Com va ser exactament?

–Vam fer una mena de ‘demo’ i els de Play Station Talents ens van enviar un correu dient si volíem participar en aquest concurs. Vam estar entre els guanyadors del Play Station Talents i ens van donar accés a concursos, anàvem a fires i altres per conèixer el sector.

–Com li va arribar l’oportunitat de fer la banda sonora i els efectes de so del videojoc que està creant l’empresa Nerazim?

–Quan vam fer aquest videojoc del qual et parlava, tens un plus al currículum perquè pots dir que has fet aquest videojoc, en el meu cas. El videojoc que vam presentar al Play Station Talents va ser el primer seriós que vam fer, perquè n’havíem fet però no tan seriosos com aquest. També vam guanyar una GameJam que és una mena de concurs en què durant unes hores et diuen una temàtica i els temes han d’estar relacionats amb aquesta. Ja hi havia altres coses, però el videojoc del Play Station Talents va ser com el salt a aquest món, diguéssim.

–Com és el procés de creació de la banda sonora? I dels efectes de so?

–Primer, el que fa el joc, sigui l’Indesigner o l’historiador et diu que passarà al joc. La clau aquí és que el contacte que jo tinc és el CEO, que és el Game designer, el que dissenya el joc. Normalment, el músic és un mercenari i una vegada està fet el videojoc, el truques i li dius posa música aquí. Però, ara cada cop el que es fa es música adaptativa, on el músic està des del començament en el joc i llavors és més fàcil i molt millor fer una banda sonora adaptativa que es va evolucionant a mesura que el joc es va creant. Com jo tinc contacte amb el CEO, ell em diu les idees abans que el joc es faci i llavors jo començo a fer una mena d’esborrany de sons i instruments i de late-motiv, melodies, històries i li passes al CEO. Llavors es va polint fins que queda una cosa més estructurada. Si hi ha una pantalla nova, tu ja vas canviant la música en base a la primera que ja tenies estructurada.

–Quant de temps passa des que es comença a crear la banda sonora i els efectes de so fins que finalment el videojoc surt al mercat?

–Depèn del procés del joc i del que trigui aquest. Però si ets un músic més mercenari pots trigar dos mesos, però si fas música adaptativa i ho vas fent des del començament del joc et pots estar dos anys perfectament. Normalment, l’estàndard és un parell d’anys.

–Està treballant en més projectes?

–En l’àmbit personal, sí. Però de contractes amb altres bandes sonores, no en tinc cap més.

–Quins objectius té per aquest 2024?

–Aconseguir molta més feina.